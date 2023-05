Review: What The Bat?

"What the Bat?" é um título peculiar no PSVR2, trazendo um conceito simples, mas hilário: você vive uma vida normal com braços que são tacos de baseball. O jogo, desenvolvido pela Triband Production, é uma sequência espiritual de "What the Golf?" e oferece uma experiência de realidade virtual atraente e fácil de aprender.



Ao jogar "What the Bat?", você se depara com uma série de desafios e quebra-cabeças de curta duração, mas envolventes. O jogo começa com atividades simples, como rebater bolas de baseball em troféus, e gradualmente evolui para situações mais complexas e absurdas. Prepare-se para viver momentos cômicos, como tentar escovar os dentes com seus tacos de baseball ou brincar com seu cachorro.



Os gráficos do jogo são propositalmente simples e infantis, lembrando brinquedos de criança e mundos imaginários. A trilha sonora é igualmente descomplicada e cativante, com músicas divertidas e efeitos sonoros que remetem à infância.



A jogabilidade de "What the Bat?" é extremamente intuitiva, sendo uma opção perfeita para iniciantes em realidade virtual. Não é necessário pressionar nenhum botão, basta mover os braços e interagir com os objetos ao seu redor. O rastreamento dos controles PSVR2 Sense é praticamente impecável, proporcionando uma experiência imersiva e satisfatória.



O jogo é composto por diversos níveis temáticos, cada um com várias micro-challenges ou quebra-cabeças. A variedade de cenários e mecânicas mantém a experiência sempre fresca e interessante, desde jogar boliche até trabalhar em um supermercado ou visitar um museu.



Apesar de sua natureza absurda e a curta duração de cerca de quatro horas, "What the Bat?" consegue entreter e capturar a essência da diversão inocente da infância. Os jogadores precisarão de um espaço adequado para se movimentar e aproveitar o jogo, mas o resultado vale a pena.



"What the Bat?" é um título deliciosamente divertido e surreal para o PSVR2. Ele oferece uma experiência única e memorável para jogadores novatos e experientes em realidade virtual. Com mais conteúdo a caminho, há ainda mais loucura para aproveitar. Se você está procurando uma experiência leve e hilária, "What the Bat?" é uma ótima escolha.



O game está disponível para Playstation 4, Playstation 5 e para jogadores de PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

