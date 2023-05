Review: Wartales

Wartales é um RPG de mundo aberto, criado pela Shiro Games, que bebe da fonte de clássicos como Crusader Kings, RimWorld e Mount & Blade. O objetivo é liderar um grupo de mercenários em busca de riqueza e fama, explorando um vasto e desafiador mundo.



O título apresenta um sistema de dificuldade ajustável, permitindo escolher entre níveis de escalonamento ou regiões fixas. Isso resulta em duas experiências distintas, baseadas na preferência por exploração ou desafios mais difíceis. No jogo, o jogador monta um grupo de quatro mercenários, personalizando aparência, habilidades e histórico. Essas escolhas afetam a reputação e a interação do grupo com o mundo do jogo. O foco recai na exploração e na realização de missões específicas de cada região, em vez de uma história principal.



O combate é baseado em um sistema de turnos com mecânicas estratégicas. A progressão dos personagens permite experimentar diferentes especializações e habilidades, tornando o jogo interessante e desafiador. Wartales possui uma atmosfera envolvente, com gráficos realistas e paisagens amplas que transmitem a sensação de aventura. No entanto, a ausência de uma história mais rica e envolvente pode ser uma desvantagem para quem busca uma narrativa imersiva. O sistema de profissões possibilita que cada mercenário desenvolva habilidades úteis, como criar armas, itens e coletar recursos.



Outro aspecto a ser considerado é a repetição de tarefas e missões, que podem se tornar monótonas. Além disso, mesmo após sair do Acesso Antecipado, Wartales apresenta problemas técnicos, como travamentos e erros de texto.



Wartales é uma opção interessante para quem aprecia RPGs de mundo aberto com ação baseada em turnos e personalização de personagens. A progressão é bem planejada, e os sistemas de combate e criação adicionam camadas de estratégia ao jogo. Contudo, a falta de uma história envolvente e alguns problemas técnicos podem desanimar jogadores. Para fãs de jogos como Battle Brothers, Wartales é uma ótima opção para se aventurar.



O jogo está disponível para PC na Steam. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



