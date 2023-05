Review: Curse Of The Sea Rats

Curse of the Sea Rats é um jogo de plataforma e aventura que busca se destacar no gênero metroidvania. A história começa quando quatro prisioneiros a bordo de um navio britânico são transformados em ratos pela bruxa pirata Flora Burn, que também rapta o filho do Almirante. Para recuperar sua forma humana e ganhar a liberdade, os personagens devem derrotar a bruxa e salvar o garoto.



O jogo oferece quatro personagens jogáveis, cada um com seu estilo de combate e habilidades únicas. Apesar dessa característica interessante, o progresso dos personagens é compartilhado, o que pode levar a um certo desequilíbrio na experiência de jogo, principalmente se você optar por se concentrar em apenas um dos personagens. A jogabilidade é desafiadora e possui um sistema de morte e perda de recursos semelhante ao Dark Souls, onde o jogador pode recuperar seus recursos perdidos voltando ao local onde morreu.



O visual do jogo é impressionante, com arte desenhada à mão que dá ao game um estilo único e cativante. Infelizmente, Curse of the Sea Rats tem alguns problemas, como um ritmo de jogo mais lento do que o esperado e a necessidade de um tempo de resposta muito preciso para executar algumas habilidades especiais. Isso pode causar frustração para jogadores menos experientes.



A presença de multiplayer local pode sugerir que o jogo seja adequado para jogar em família ou entre amigos, mas a dificuldade e o ritmo mais lento podem não agradar a todos. Curse of the Sea Rats é uma experiência mais voltada para jogadores que gostam de um desafio e não se importam com o ritmo mais cadenciado.



Curse of the Sea Rats é um projeto ambicioso que busca se destacar no gênero metroidvania, mas enfrenta problemas que podem afastar alguns jogadores. Ainda assim, possui qualidades que podem agradar aos fãs do gênero e que estejam dispostos a encarar seus desafios. Vale a pena experimentar, mas esteja ciente das dificuldades e peculiaridades do jogo.



O jogo está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch e para o PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



