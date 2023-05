Sea of Stars chega ao Brasil no dia 29 de agosto

O jogo acompanha Valere e Zale, dois Filhos do Solstício que devem unir os poderes do sol e da lua para conjurar a Magia do Eclipse, a única força capaz de enfrentar as monstruosidades criadas pelo vilão The Fleshmancer. Sea of Stars promete uma experiência nostálgica e modernizada, inspirada nos clássicos RPGs da década de 1990.



Desenvolvido pela Sabotage Studio, o jogo Sea of Stars promete ser um sucesso entre os fãs brasileiros de RPG. O título será lançado globalmente no dia 29 de agosto, disponível para PCs, Nintendo Switch, consoles Playstation e Xbox, e chega oficialmente ao Brasil com localização completa em português e preço em reais.



A localização de jogos para o público brasileiro é de grande importância, pois facilita a compreensão e a imersão na história e mecânicas do jogo. Além disso, promove a inclusão de jogadores que não dominam o inglês e contribui para a popularização dos videogames no país, tornando-os acessíveis para um público ainda maior.



Além da localização, a Sabotage Studio dará suporte completo aos fãs brasileiros, incluindo atualizações relevantes do jogo e uma sessão de imprensa com foco no Brasil em seu site oficial. A decisão veio após perceber o enorme apoio da comunidade brasileira nas redes sociais, listas de desejos do Steam e na cobertura de imprensa.



O jogo apresenta combate por turnos ativo, onde sincronizar ações com animações de batalha fortalece os ataques e reduz o dano recebido. Além disso, o sistema de travessia livre permite nadar, escalar e saltar, e a rica história de aventura explora temas clássicos de amizade e reviravoltas inesperadas.

Sea of Stars conta com a trilha sonora do lendário compositor Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) e várias atividades paralelas como velejar, cozinhar e pescar. O jogo promete uma experiência agradável e modernizada, respeitando os clássicos retrô e cativando até mesmo aqueles que não são familiarizados com videogames.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



