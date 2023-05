Review: The Unliving

The Unliving eleva a protagonista a classe dos necromantes, com suas legiões de mortos-vivos e tenta ganhar a afeição dos jogadores que curtem esse tipo de personagem no mundo dos videogames. Criado pela RocketBrush Studio e distribuído pela Team17 Digital, este RPG com foco em ação adota elementos roguelike e explora a existência de um necromante que retorna à vida após cada derrota, proporcionando um cenário envolvente e repleto de obstáculos.



Em The Unliving, o jogador assume o controle de um necromante em busca dos fragmentos de sua alma, dispersos pelo mundo após um encantamento catastrófico. Enfrentando adversários formidáveis como a igreja e lobisomens, o objetivo é desvendar a história oculta por trás desse personagem enigmático. O jogo oferece uma jogabilidade diversificada, permitindo ao jogador comandar um exército de mortos-vivos e exercer poderes de magia negra.



Um dos pontos fortes de The Unliving é seu estilo visual e atmosfera gótica. A pixel art e os efeitos visuais de alta qualidade criam um ambiente sombrio e imersivo, complementado por uma trilha sonora sinistra. Além disso, personagens e monstros possuem design detalhado, enriquecendo ainda mais o universo do jogo.



Contudo, The Unliving apresenta falhas consideráveis em sua jogabilidade. A estratégia de combate tende à repetitividade e a ausência de ambientes variados e geração procedural de mapas compromete o interesse do jogador em cada nova tentativa.



O subgênero roguelike, característico dos RPGs, envolve a morte permanente do personagem e a geração aleatória de mapas, proporcionando uma experiência única a cada partida. No entanto, a falta desses elementos em The Unliving impacta negativamente sua longevidade.



The Unliving possui potencial e uma estética atraente, mas falha em entregar uma experiência roguelike verdadeiramente envolvente e desafiadora. Para os entusiastas de necromantes dispostos a encarar limitações na jogabilidade, este título sombrio e intrigante pode valer a pena.



O game está disponível para os Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series S e X e jogadores de PC.



