Review: Mega Man Battle Network Legacy Collection (Vol.1 E Vol.2)

MegaMan Battle Network Legacy Collection é uma viagem nostálgica que nos leva de volta aos seis títulos da série originalmente lançados para Game Boy Advance. Com uma pegada voltada tanto para os fãs de longa data quanto para os iniciantes, essa coletânea promete horas de diversão mesclando elementos de RPG e batalhas em tempo real. A questão é: será que esta coletânea cumpre a missão de reviver os bons tempos e atrair novos jogadores para o universo de MegaMan?



Ao iniciar a coletânea, é impossível não ficar impressionado com a quantidade de conteúdo disponível. São seis jogos completos, cada um com sua história e conexões entre eles. Há também o modo "Max Buster", que aumenta o poder do personagem em 100 vezes, facilitando a vida daqueles que querem apenas acompanhar a trama ou buscam uma experiência mais casual.



As batalhas são certamente um dos destaques da série. A personalização do deck de cartas e a estratégia para enfrentar inimigos em um grid 3x3 tornam a experiência desafiadora e envolvente. A coletânea ainda traz partidas online e troca de cartas entre jogadores, o que enriquece a jogatina.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contudo, nem tudo são flores na MegaMan Battle Network Legacy Collection. Os gráficos, mais adequados ao modo portátil, podem parecer desatualizados em telas maiores. Além disso, a falta de variedade entre os títulos e labirintos frustrantes podem afugentar alguns jogadores menos pacientes.



A coletânea, no geral, é simples, porém cativante. A interação com o personagem MegaMan.exe, a galeria de itens e as músicas nostálgicas adicionam um toque especial à experiência. Entretanto, detalhes como a fonte utilizada nos textos e a falta de extras mais elaborados evidenciam um certo descuido na produção da coletânea.



MegaMan Battle Network Legacy Collection é uma opção atrativa para quem deseja reviver os clássicos da série ou explorar o universo de MegaMan pela primeira vez. Apesar de alguns aspectos negativos, a coletânea proporciona diversão e nostalgia aos fãs do Blue Bomber e merece ser conferida.



A coletânea está disponível para Nintendo Switch, Playstation 4 e PC (via Steam). Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags