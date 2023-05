Review: Dead Island 2

Dead Island 2 era um dos jogos mais aguardados pelos fãs da franquia de zumbis. Depois de mudar de mãos entre quatro estúdios diferentes ao longo de nove anos, o tão esperado título finalmente chegou às prateleiras. E com alívio, podemos dizer que valeu a pena a espera. Dead Island 2 não é apenas bom, é fantástico, e oferece uma experiência completa para os jogadores, tanto para os veteranos da série quanto para os novatos.



A estrela do jogo, assim como no Dead Island original, é a ação brutal baseada em combates corpo a corpo. Com munição escassa, os jogadores precisam enfrentar hordas de zumbis usando armas brancas variadas, como barras de ferro, espadas e martelos. O sistema de combate "Fully Locational

Evisceration System for Humanoids" (F.L.E.S.H.), desenvolvido pela Dambuster Studios, permite que os jogadores desmembrem e esmaguem zumbis de forma muito mais violenta e realista.



A progressão do personagem também passou por mudanças significativas, com a adição de um sistema de cartas que pode ser encontrado no mundo do jogo e desbloqueado ao subir de nível. As cartas oferecem efeitos passivos, bônus e novos movimentos de combate, permitindo que os jogadores combinem habilidades de acordo com sua preferência e estilo de jogo. Além disso, a exploração criativa do ambiente e o uso de armadilhas e elementos do cenário são incentivados para enfrentar os zumbis de forma eficiente.



Os inimigos também receberam atenção especial. Além dos zumbis comuns, há variantes elementais, soldados infectados e outras aberrações, cada uma com suas próprias habilidades, pontos fortes e fracos. A inclusão desses inimigos mais diversificados mantém o desafio constante e evita que o jogo se torne monótono.



No entanto, nem tudo são flores. Algumas vezes, o comportamento de spawn dos zumbis pode parecer um pouco absurdo, com inimigos aparecendo e desaparecendo repentinamente bem perto do jogador. Além disso, alguns dos quebra-cabeças ambientais apresentados ao longo da campanha são um tanto quanto repetitivos.



Diferentemente dos jogos anteriores da franquia, Dead Island 2 apresenta um design mais linear, com áreas exploráveis menores. Embora ainda haja missões secundárias e segredos a serem descobertos, alguns jogadores podem sentir falta de um ambiente mais amplo para explorar.



Quanto à história e ao tom do jogo, Dead Island 2 abraça o humor e a sátira, fazendo piada com a cultura de celebridades e influenciadores. Os personagens encontrados ao longo da jornada são excêntricos e engraçados, proporcionando momentos de diversão e risadas ao jogador.



Graficamente, Dead Island 2 é impressionante, com texturas de alta qualidade, bela iluminação e muito uso de cores vibrantes. O sistema F.L.E.S.H. se destaca, tornando o combate extremamente satisfatório e realista. O áudio também não decepciona, com efeitos sonoros de impacto, trilha sonora envolvente e vozes bem atuadas, o que contribui para uma experiência imersiva.



O modo cooperativo de Dead Island 2 é outra adição bem-vinda, permitindo que os jogadores se juntem a amigos ou jogadores aleatórios em sessões de até quatro pessoas. Trabalhar em equipe para enfrentar as hordas de zumbis e completar missões é gratificante e divertido, adicionando longevidade ao título.



Dead Island 2 é uma sequência digna da franquia, oferecendo ação brutal, variedade de inimigos, um sistema de progressão aprimorado e um humor bem executado. Apesar de alguns problemas, como os spawns de zumbis e a repetição de quebra-cabeças, o jogo entrega uma experiência sólida e prazerosa para os fãs do gênero. Se você é um veterano da série ou um jogador que sabe pouco sobre videogames, o game é uma adição valiosa à sua coleção. Ele oferece muitas horas de diversão, desafios e risadas, tornando-se uma ótima opção para quem procura um jogo de ação e zumbis de qualidade. Aproveite a jornada e prepare-se para enfrentar os mortos-vivos em um mundo vibrante e repleto de perigos.



O game está disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



