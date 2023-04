Review: Batora: Lost Haven

Batora: Lost Haven, um jogo de aventura com pegada "hack and slash" e elementos de RPG que traz uma bela combinação de ação, exploração, puzzles e batalhas épicas contra chefes.



A história se passa num cenário pós-apocalíptico onde a jovem Avril, escolhida pelos Deuses, precisa viajar pelo universo para salvar seu mundo. Cada um dos quatro planetas visitados tem sua própria cultura e temática, como o planeta aquático de Mahdzam, povoado por vikings. A narrativa é envolvente e os personagens são cativantes, fazendo com que a gente se apaixone por cada planeta e pela história em si.



Um destaque do jogo é o sistema de dualidade que afeta tanto o combate quanto a resolução de enigmas. Avril alterna entre poderes do Sol, voltados para ataques físicos, e poderes da Lua, que favorecem ataques à distância e habilidades defensivas. Isso torna o combate rápido e interessante, exigindo que você mude frequentemente entre os dois tipos de poderes e defina seu estilo de luta.



A exploração é direta e os puzzles são intuitivos, ajudando a disfarçar a repetitividade. Avril pode evoluir seus atributos ao ganhar experiência e subir de nível, além de usar runas que oferecem benefícios, como aumento de vida, ataque e dano crítico.



A versão para Nintendo Switch é perfeita para o modo portátil, apesar do tamanho do texto ser um pouco pequeno nesse modo. Os gráficos poderiam ser mais nítidos e os tempos de carregamento mais rápidos, mas o desempenho geral é competente e sem grandes problemas. Batora é uma jornada fantástica pelo livre-arbítrio e por planetas coloridos.



Vale ressaltar que o jogo possui um sistema de moralidade e múltiplos finais, o que incentiva a rejogabilidade. A história é tão envolvente que fica difícil parar de jogar! Embora não seja um título memorável, Batora: Lost Haven se destaca pela simplicidade e acessibilidade, mesmo para quem não é familiarizado com videogames. O game foi jogado no Nintendo Switch para esta análise e a versão para o console da Nintendo tem um bom desempenho, apesar de pequenos problemas como erros de digitação no diálogo e tempos de carregamento um pouco longos.



Batora: Lost Haven está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



