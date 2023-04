Forza Motorsport avança na inclusão com novos recursos de acessibilidade

Em uma reviravolta impressionante e empolgante, o próximo Forza Motorsport da Turn 10 Studios promete ser o jogo de corrida mais acessível da história. Entre as novidades, destaca-se a inclusão de recursos que permitem a jogadores cegos ou com baixa visão vivenciarem a emoção das corridas de forma inédita. Além disso, há inúmeras outras opções de acessibilidade, como narração de tela e condução com um toque, que tornarão o jogo ainda mais inclusivo.



O Blind Driving Assists (BDA) é um conjunto de recursos desenvolvido especialmente para jogadores cegos ou com baixa visão. A criação deste conjunto de funcionalidades contou com a colaboração de consultores de acessibilidade, como o jogador cego Brandon Cole, e membros da comunidade Gaming & Disability. O BDA fornece dicas de áudio detalhadas para ajudar jogadores com baixa ou nenhuma visão a navegar pelas pistas de corrida, incluindo informações sobre a posição e orientação do carro na pista, abordagem e progresso nas curvas e dados sobre o veículo.



Outra inovação presente no novo Forza Motorsport é a condução com um toque, que permite aos jogadores personalizar a experiência de direção de acordo com suas necessidades e limitações. A equipe trabalhou em conjunto com o Xbox User Research para desenvolver recursos pensados em jogadores com dificuldades de mobilidade e resistência, possibilitando a personalização do controle do carro de maneira mais profunda do que nunca.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A narração de tela é outra funcionalidade que merece destaque. Ela ajuda os jogadores a navegarem pelos menus do jogo, oferecendo opções de personalização como volume, tom e velocidade, além da possibilidade de selecionar a voz do narrador.



The most accessible @ForzaMotorsport ever.



Accessibility consultant @superblindman shares how he masters hairpin turns using Blind Driving Assists: https://t.co/99wTelS8TB pic.twitter.com/6MJZo0mnQo — Xbox (@Xbox) April 27, 2023

Além dessas inovações, o Forza Motorsport contará com diversos outros recursos de acessibilidade, como modos de daltonismo, remapeamento do controlador, legendas ajustáveis e configurações de personalização de áudio. O jogo permitirá ainda ajustes no tamanho do texto, níveis de contraste e a desativação de planos de fundo em movimento.



Com todas essas novidades, o próximo Forza Motorsport promete ser o mais inclusivo da série, permitindo que um público ainda maior desfrute do mundo emocionante das corridas virtuais.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags