Review: Dredge

Dredge, o primeiro jogo da desenvolvedora neozelandesa Black Salt Games, promete transportar os jogadores para uma viagem marítima singular, unindo a tranquilidade da pesca com uma atmosfera de terror inspirada em H.P. Lovecraft. A aventura se inicia no vilarejo de Greater Marrow, onde somos apresentados a personagens fascinantes e logo embarcamos em nosso humilde barco de pesca para explorar os imensos oceanos.



O jogo habilmente equilibra momentos de relaxamento e tensão, proporcionando uma experiência envolvente. Durante o dia, os jogadores se ocupam pescando, capturando várias espécies de peixes e enfrentando minijogos desafiadores. Ao retornar ao porto, é possível vender as capturas e investir em melhorias para o barco, como iluminação mais eficiente, motores velozes e equipamentos de pesca aperfeiçoados.



Contudo, a atmosfera pacífica do dia se altera com a chegada da noite. A escuridão e a névoa tornam a navegação arriscada, enquanto criaturas aterrorizantes emergem das profundezas, prontas para atacar seu barco. Estes momentos de terror adicionam uma camada de suspense e imprevisibilidade à experiência, mantendo os jogadores em constante alerta e sempre em busca de desvendar os mistérios por trás desses monstros marinhos.



Dredge possui um interessante ciclo dia/noite, em que o tempo avança rapidamente, mas apenas quando se realizam ações, como movimentação, pesca ou exploração submarina. Isso cria uma dinâmica de risco e recompensa, incentivando os jogadores a equilibrar suas atividades diárias com a necessidade de retornar ao porto antes do anoitecer.



Infelizmente, o jogo apresenta falhas. A ideia de combinar pesca relaxante com terror lovecraftiano é criativa, mas há momentos em que a mistura não é bem-sucedida. Além disso, apesar de ser classificado como um jogo de terror, Dredge não provoca tantos sustos quanto poderia. As criaturas monstruosas e os elementos sobrenaturais acabam se tornando mais curiosidades do que verdadeiros elementos de medo.



Outra questão é a falta de objetivos de longo prazo sensíveis ao tempo em Dredge, o que permite aos jogadores adotarem uma abordagem mais conservadora e segura, tornando a experiência um pouco monótona em alguns momentos.



Ainda assim, mesmo com suas imperfeições, Dredge é uma experiência agradável e cativante. A mecânica de pesca, os minijogos e a atmosfera única estabelecem uma base sólida que, apesar de alguns contratempos e um enredo que poderia ser melhor desenvolvido, oferece horas de diversão para todas as idades. Se você procura um jogo que combine o relaxamento da pesca com um toque sombrio e enigmático, Dredge é uma opção interessante a ser considerada.



Ademais, o estilo visual do jogo merece elogios, com paisagens belas e detalhadas que contrastam com as criaturas sinistras que habitam as águas profundas. A trilha sonora também contribui para criar uma atmosfera envolvente, tornando a experiência ainda mais imersiva. Dredge pode não ser o jogo ideal para todos, especialmente para aqueles que buscam exclusivamente um simulador de pesca ou um jogo de terror intenso. No entanto, ele consegue oferecer uma proposta diferenciada e intrigante, agradando a um público que aprecia aventuras marítimas e está disposto a enfrentar o desconhecido.



Dredge é um jogo indie que, apesar de seus altos e baixos, proporciona uma experiência única e envolvente. Com seu estilo visual atraente, mecânicas de pesca relaxantes e elementos de terror sutis, ele captura a atenção dos jogadores e os mantém entretidos por horas. Se você é um entusiasta de jogos e deseja experimentar algo distinto, vale a pena dar uma chance a Dredge e mergulhar nas águas misteriosas e assustadoras desta aventura marítima.



Dredge está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Linux e Mac. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



