O que jogar (e desfrutar) no Playstation 5

O PlayStation 5 tem estabelecido um novo marco na indústria dos games, elevando os padrões de qualidade visual e imersão como nunca antes visto. Graças a recursos inovadores, como o feedback háptico e os gatilhos adaptáveis do revolucionário controle DualSense, os jogadores são transportados para dentro dos jogos com uma experiência verdadeiramente envolvente e tátil. O console também impressiona com a tecnologia de Ray Tracing, proporcionando efeitos de iluminação e reflexos de tirar o fôlego, além do surpreendente Tempest 3D AudioTech, que cria uma atmosfera sonora tridimensional e imersiva. Para os entusiastas que desejam desfrutar do melhor que o PS5 tem a oferecer, selecionamos alguns títulos excepcionais que aproveitam ao máximo essas avançadas funcionalidades. Confira a seguir nossas recomendações:



Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão



Ratchet & Clank: Rift Apart evoca a energia caótica dos jogos de ação e aventura da era do PlayStation 2, proporcionando uma experiência nostálgica e cativante. Com animações e dublagens impressionantes, o jogo se assemelha a um filme da Pixar e entrega momentos de emoção, humor e empolgação. O recurso de "rift" no título, que permite a abertura de portais para outras dimensões, destaca o poder do SSD ultrarrápido do PS5, eliminando praticamente as telas de carregamento. Neste vibrante e colorido jogo de tiro em terceira pessoa, os jogadores podem desfrutar da potência do console ao transitar entre realidades alternativas sem interrupções, elevando a imersão e a diversão proporcionadas por Ratchet & Clank: Rift Apart.



Returnal



Returnal (Foto: Divulgação)



Returnal, desenvolvido pela Housemarque, é um jogo de tiro em terceira pessoa com elementos de roguelike, oferecendo combate intenso e uma atmosfera aterrorizante no mundo de Atropos. Com gráficos impressionantes e design de áudio refinado, o jogo se beneficia do recurso Tempest 3D AudioTech do PlayStation 5, permitindo aos jogadores identificar a posição exata dos inimigos pelos sons emitidos. Essa imersão acentuada, aliada à narrativa envolvente e à ambientação sombria, faz de Returnal um sucesso entre público e crítica.



Gran Turismo 7



A imersão no GT7 é ainda maior devido ao controle DualSense. A resposta tátil e os gatilhos adaptáveis permitem que os jogadores sintam o impacto das colisões, mudanças de terreno e outras nuances das corridas.



Horizon: Forbidden West



Referência em gráficos da nova geração, Horizon Forbidden West apresenta cenários deslumbrantes e personagens repletos de detalhes. A Guerrilla aproveitou ao máximo a potência do PS5 para criar um mundo visualmente arrebatador.



The Callisto Protocol



The Callisto Protocol, considerado por muitos como um sucessor espiritual de Dead Space, graças à participação de ex-membros do falecido estúdio Visceral Games, oferece uma experiência emocionante e assustadora. Com uma ambientação envolvente e visuais impressionantes de última geração, The Callisto Protocol consegue ser ainda mais assustador quando se beneficia dos recursos do PlayStation 5, como o áudio 3D, que amplifica a imersão, e a resposta tátil do controle DualSense, proporcionando uma experiência de jogo mais profunda e envolvente.



Astro’s Playroom



Astro’s Playroom (Foto: Divulgação)



Astro's Playroom, um jogo gratuito que acompanha o PlayStation 5, surpreende pelo seu entretenimento e por servir como uma vitrine eficaz para os recursos do controle DualSense de última geração da Sony. Desenvolvido pela Team Asobi, o jogo é uma homenagem à história do PlayStation e oferece uma experiência de plataforma experimental que explora a retroalimentação háptica, os gatilhos adaptáveis, o microfone e outros recursos do DualSense. Inspirado no sucesso do PSVR, Astro Bot: Rescue Mission, o Astro's Playroom demonstra o quão imersiva pode ser uma experiência ao utilizar plenamente a nova tecnologia do PS5, abrindo caminho para futuras aventuras ainda mais envolventes e inovadoras.



Demon’s Souls



O remake de Demon's Souls, um dos jogos mais interessantes e únicos da série Souls, destaca-se por sua bela apresentação gráfica e jogabilidade aprimorada no PlayStation 5. Além dos gráficos impressionantes, o jogo também tira proveito dos recursos avançados do PS5, como o Tempest 3D AudioTech e a versatilidade do controle DualSense, proporcionando efeitos sonoros e resposta tátil que imergem os jogadores nas batalhas épicas contra criaturas gigantescas. Essa combinação de imersão e complexidade cuidadosamente elaborada contribui para o sucesso do remake de Demon's Souls entre público e crítica.



Kena: Bridge of Spirits



Exclusivo para PS5, Kena conquistou o público com uma história emocionante e personagens cativantes. As funções do DualSense são integradas de forma impecável, proporcionando uma experiência única.



Deathloop

Deathloop é um exemplo perfeito da ascensão dos roguelikes, combinando a jogabilidade básica de Dishonored com a repetição e melhoria típicas do gênero, resultando em uma experiência ambiciosa e envolvente. Ambientado na ilha de Blackreef, presa em um loop temporal, o jogo acompanha Colt Vahn, que busca destruir o loop enquanto enfrenta a antagonista Julianna Blake. Com um ritmo mais acelerado e uma ênfase menor na furtividade, Deathloop captura a essência de Dishonored e se destaca por seu conceito único e intrigante. Além disso, o jogo aproveita os recursos do controle DualSense do PlayStation 5, permitindo aos jogadores sentir diferentes vibrações conforme utilizam diferentes poderes e armas, enriquecendo a experiência imersiva.



God of War Ragnarök



God of War Ragnarök (Foto: Divulgação)



Aclamado por seus visuais e imersão proporcionada pelo DualSense, God of War Ragnarök oferece uma experiência customizável com visuais em 4K, ray tracing e VRR, além de outras opções.

O PlayStation 5 tem se consolidado como um ícone no universo dos games, oferecendo uma experiência verdadeiramente imersiva e revolucionária. Títulos excepcionais, como os mencionados anteriormente, exemplificam a habilidade dos desenvolvedores em explorar as avançadas funcionalidades e tecnologias do console, resultando em experiências únicas e emocionantes para os jogadores.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



