Review: Across The Valley (PSVR 2)

Across The Valley é um jogo de simulação de fazenda para o PSVR 2, que promete trazer uma experiência imersiva e relaxante para os fãs do gênero. Inspirado em jogos populares como Stardew Valley e Harvest Moon, Across The Valley busca proporcionar aos jogadores uma oportunidade única de gerenciar uma fazenda virtual em realidade virtual, cuidando de animais, plantações e realizando diversas atividades diárias.



O jogo apresenta um estilo visual cartunesco e colorido, que se destaca no display OLED do PSVR 2. A ideia é capturar a atenção dos jogadores com um mundo vibrante e cheio de vida. Contudo, é no gameplay que os problemas começam a aparecer, como textos embaçados e uma série de bugs que atrapalham a experiência.



Across The Valley possui um ciclo dinâmico de dia e noite, onde o jogador precisa realizar tarefas diárias para expandir e melhorar a fazenda. O jogo utiliza uma mecânica de teletransporte para se locomover pelo cenário, mas essa restrição acaba tornando a jogabilidade um pouco tediosa e dificulta a interação com objetos.



A interface do jogo, no entanto, é bem projetada e se integra bem ao ambiente. Além disso, o título oferece um sistema de dicas e tutoriais interessante, com livros que podem ser lidos para obter informações detalhadas sobre as tarefas e ações do jogo.



Infelizmente, o jogo ainda apresenta problemas de posicionamento e travamento no PS5. Além disso, a falta de progressão e um ciclo de gameplay repetitivo acabam por diminuir o interesse em jogar por longos períodos. Mesmo com um preço de lançamento acessível, o jogo ainda precisa de melhorias significativas para se tornar uma opção atrativa.



Dito isso, é importante ressaltar que o jogo possui alguns aspectos positivos e inovadores. O sistema de tarefas e a forma como as instruções são apresentadas aos jogadores são bons exemplos disso. Além disso, os momentos em que é possível interagir com os animais, como acariciá-los, trazem uma sensação de bem-estar e adicionam um toque agradável ao gameplay.



Entretanto, é necessário que os desenvolvedores invistam em atualizações e correções de bugs para que Across The Valley alcance todo o seu potencial. Se os problemas forem solucionados, o jogo poderá se tornar uma opção divertida e relaxante para os amantes de simulação de fazenda em realidade virtual.

Across The Valley é uma proposta interessante para o gênero de simulação de fazenda em realidade virtual, mas que ainda precisa de ajustes para proporcionar uma experiência realmente satisfatória. Com um visual atraente e um gameplay que poderia ser aperfeiçoado, o título pode se tornar uma opção válida para quem busca uma experiência relaxante e imersiva no mundo dos games. Porém, no momento, é recomendável aguardar futuras atualizações e melhorias antes de investir na compra do jogo.



O game está disponível para o Playstation 5 (PSVR 2) e para jogadores de PC. Para esta review, ele foi testado exclusivamente no Playstation VR 2. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



