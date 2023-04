O que jogar no Playstation VR 2

As melhores experiências para quem está começando no mundo da realidade virtual com o periférico da Sony

A Sony lançou o PlayStation VR 2, o mais recente dispositivo de realidade virtual exclusivo para o PS5, que apresenta uma experiência notavelmente superior à oferecida pelo seu antecessor, o PSVR original. Com uma grande variedade de jogos já disponíveis, os novos usuários do acessório muitas vezes ficam confusos sobre qual jogo experimentar primeiro. Por isso, preparamos uma lista com algumas excelentes opções para jogadores de todos os tipos aproveitarem ao máximo essa incrível nova tecnologia. Confira nossas recomendações para aqueles que estão iniciando no mundo dos jogos e desejam explorar o potencial do PSVR 2.



Puzzling Places



Puzzling Places é um belo e inovador jogo de quebra-cabeças 3D para o PSVR 2. Nele, os jogadores montam dioramas tridimensionais de locais icônicos ao redor do mundo, como cidades costeiras italianas, típicos casebres japoneses e até castelos suecos. Oferecendo uma experiência relaxante, imersiva e instigante, o game apresenta belíssimos cenários, vários desafios e efeitos sonoros ambiente. O título permite personalizar a quantidade de peças do quebra-cabeça, que varia de 25 a impressionantes 400 peças para montar cada diorama. Embora apresente alguns problemas técnicos, como travamentos e erros na mecânica de salvamento, os desenvolvedores prometem lançar atualizações em breve para garantir uma experiência satisfatória aos usuários do PSVR 2.



Ragnarock

Ragnarock (Foto: Divulgação)



Ragnarock é um jogo de ritmo em realidade virtual em que você se torna um deus viking e deve tocar tambores com martelos, motivando a tripulação a remar mais rápido, navegando por um oceano tempestuoso. Com jogabilidade divertida, envolvente e uma seleção eclética de 40 faixas de Viking Metal e estilos relacionados, este jogo é perfeito para quem gosta de música e quer experimentar algo diferente no PSVR 2, incluindo um modo multiplayer para competir com outros jogadores.



Embora o jogo Ragnarock apresente um desafio inicial de adaptação à natureza imersiva da realidade virtual, com foco e prática, qualquer jogador poderá superar essa dificuldade e desfrutar de uma experiência verdadeiramente envolvente. De fato, alguns jogadores podem perder notas nos tambores nas extremidades da área de jogo, especialmente se estão se aventurando pela primeira vez no gênero de ritmo em realidade virtual. No entanto, uma vez que se acostumam com essa nova perspectiva, eles podem sentir a batida de forma natural e fluída, enquanto dominam as músicas desafiadoras.



Synth Riders

Synth Riders é um envolvente e emocionante jogo de ritmo em realidade virtual para o PlayStation VR 2, onde os jogadores mergulham em um mundo vibrante e pulsante de música eletrônica, realizando movimentos baseados em gestos para dançar e acertar orbes brilhantes que se aproximam em uma variedade de cores e padrões. Infelizmente, a maioria das músicas mais populares está disponível apenas como conteúdo adicional para download (DLC). No entanto, o jogo base ainda oferece uma seleção generosa de mais de 50 faixas, proporcionando muitas horas de entretenimento.

Apesar de algumas músicas não serem amplamente conhecidas, elas se encaixam perfeitamente ao estilo de jogo e à ação intensa, garantindo uma experiência envolvente e divertida para os jogadores. Com seu design inovador e jogabilidade dinâmica, Synth Riders se destaca como uma excelente opção para fãs de jogos de ritmo, música eletrônica e para aqueles que procuram uma experiência intensa e energética no universo da realidade virtual.



Horizon Call of the Mountain



Exclusivo para o PSVR 2, Horizon: Call of the Mountain é ambientado no universo futurista dos aclamados jogos Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbidden West. Com gráficos deslumbrantes e uma aventura envolvente, este jogo destaca de maneira interessante as capacidades do novo dispositivo de realidade virtual. Os jogadores enfrentam desafios emocionantes, como escalar montanhas íngremes, utilizar arco e flecha com precisão e explorar vastas paisagens exuberantes. Além disso, o jogo apresenta recursos avançados, como rastreamento ocular e feedback tátil aprimorado no headset e nos controles, oferecendo uma experiência imersiva e realista aos jogadores.



Call of the Mountain oferece uma experiência visual e imersiva incrível para os jogadores. Embora alguns possam se sentir limitados pela linearidade do jogo em comparação aos jogos principais da série, que oferecem um mundo aberto mais exploratório, a aventura ainda é um marco impressionante para o PSVR 2. Com essa restrição em mente, o jogo proporciona um vislumbre do futuro promissor da plataforma e do que está por vir em termos de jogos de realidade virtual.



Falamos mais sobre Horizon: Call of the Mountain aqui

Cave Digger 2: Dig Harder

Esta sequência do popular jogo de exploração subterrânea traz uma experiência ainda mais imersiva e envolvente. Em Cave Digger 2: Dig Harder, os jogadores devem explorar minas, coletar recursos e enfrentar inimigos, tudo isso utilizando os controles Sense do PSVR 2. É uma ótima escolha para quem gosta de aventura e exploração.

Moss: Book II

Em uma continuação direta de um dos melhores títulos do primeiro Playstation VR, Moss: Book II desenvolvido pela Polyarc, leva você de volta ao encantador mundo em miniatura onde você controla Quill, a corajosa ratinha heroína. Neste jogo, os cenários se desdobram ao seu redor como dioramas incrivelmente detalhados e interativos. No PSVR 2, os gráficos estão ainda mais nítidos, e a jogabilidade é aprimorada com novas armas, poderes especiais e uma conexão mais profunda entre o jogador e Quill.

A narrativa de Moss: Book II é envolvente e emocionante, com momentos que vão desde a alegria até o coração partido. Embora os quebra-cabeças possam não ser tão desafiadores, a satisfação vem da construção do relacionamento entre o jogador e Quill, que lutam juntos em batalhas emocionantes e compartilham vitórias e derrotas. Com um ritmo mais tranquilo e menos exigente fisicamente, Moss: Book II é uma ótima opção para crianças curiosas em experimentar a realidade virtual, sempre com a supervisão de um adulto. O jogo oferece uma experiência única e imersiva, mostrando o poder e as limitações da realidade virtual como plataforma de storytelling e permitindo que os jogadores formem um vínculo genuíno com seu adorável personagem principal.



Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge



Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (Foto: Divulgação)



Desenvolvido pela ILMxLAB, o estúdio de realidade virtual da Lucasfilm, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge leva os jogadores ao universo de Star Wars, onde eles têm a oportunidade de explorar Batuu, um planeta na borda da galáxia. Com gráficos impressionantes, jogabilidade envolvente e uma narrativa emocionante, o jogo imerge os fãs de Star Wars em uma aventura emocionante.



No entanto, um ponto negativo é a curta duração da campanha principal, que pode ser completada em poucas horas. Apesar disso, a experiência geral é enriquecedora e as missões secundárias aumentam a longevidade do jogo. Para os fãs da saga Star Wars e para quem procura uma aventura de realidade virtual no PSVR 2, Tales from the Galaxy's Edge é uma excelente escolha.



The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution é um jogo de sobrevivência e terror que chama a atenção no PSVR 2 por sua qualidade gráfica superior em comparação ao Quest 2. Sua dinâmica de história e ação de tiro se destacam em relação a Resident Evil Village, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva e envolvente na realidade virtual.

Embora tenha enfrentado alguns problemas, como bugs e falhas gráficas em determinadas áreas, a experiência oferecida ainda é notável. O jogo parece ter sido originalmente desenvolvido para o Quest 2 e posteriormente adaptado para o PC e PSVR2, resultando em áreas menores e com menos ênfase em furtividade e gerenciamento de recursos. Entretanto, com novas armas e uma generosa quantidade de munição disponível, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution mantém o jogador envolvido e entretido. Apesar de alguns desafios terem sido suavizados, como uma menor penalidade de resistência e um ritmo de jogo mais acelerado, o jogo continua agradando aos fãs do primeiro Saints & Sinners e oferece melhorias significativas em relação ao título original.



Esses são apenas alguns dos melhores jogos disponíveis no PlayStation VR 2. À medida que mais desenvolvedores criam experiências específicas para o novo hardware, os jogadores podem esperar uma seleção cada vez maior de títulos impressionantes e imersivos para explorar. O futuro da realidade virtual no PSVR 2 é, sem dúvida, promissor.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



