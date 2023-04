A Asus entra na disputa dos consoles portáteis com o ROG Ally

No mundo dos consoles portáteis, a ASUS está entrando em cena com um concorrente de peso: o ROG Ally. Equipado com o sistema operacional Windows 11, o dispositivo promete agradar tanto os aficionados por jogos AAA quanto aqueles que preferem jogos independentes. A proposta do ROG Ally é trazer uma experiência diferenciada, sem se limitar aos jogos exclusivos como o Nintendo Switch.



Com um processador AMD Ryzen Z1 e gráficos RDNA 3, o Ally oferece um desempenho impressionante, tornando-se uma alternativa atraente ao Steam Deck. O console ainda possui uma série de recursos voltados para o público gamer, como uma edição especial do Armoury Crate, que otimiza a performance, facilita o lançamento de jogos e monitora o sistema.



O ROG Ally destaca-se pelo design ergonômico e leve, pesando apenas 608 gramas. Com uma tela sensível ao toque, Full HD e 120 Hz, a experiência visual é de tirar o fôlego. A tecnologia FreeSync Premium garante uma alta clareza nos movimentos e evita quedas no FPS. O brilho de até 500 nits assegura uma ótima performance em ambientes externos.



O sistema de refrigeração térmica Zero Gravity da ROG é um diferencial importante para o console, mantendo-o frio e garantindo durabilidade e desempenho constante. Além disso, o Ally permite que os jogadores acessem suas bibliotecas de jogos e serviços de streaming, como o Xbox Game Pass, em um único dispositivo.



Com a aquisição do ROG Ally, os jogadores também receberão 90 dias grátis do Xbox Game Pass Ultimate, com acesso a uma vasta biblioteca de jogos. O evento de lançamento global acontecerá no dia 11 de maio de 2023, onde a ASUS divulgará mais detalhes sobre o preço e as especificações do console.

Um painel de discussão com executivos da ASUS, Xbox Hardware e AMD se seguirá, explorando a evolução do design do ROG Ally e seu impacto no mundo dos jogos.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



