Review: Tronsmart Bang Se

O alto-falante Bang SE, da Tronsmart, é um aparelho portátil que combina qualidade sonora, potência e design compacto. Com uma proposta de oferecer som de alto nível com portabilidade, este modelo se destaca por sua versatilidade e facilidade de uso, sendo perfeito para quem não é especialista em áudio, mas curte ouvir músicas em alto e bom som.



Tronsmart Bang Se (Foto: Divulgação)



Design prático e versátil



A Tronsmart Bang SE possui um design cilíndrico com dois drivers de 3,93 polegadas de faixa completa e radiadores passivos nas extremidades, garantindo 40W de potência. A certificação IPX6 oferece proteção contra intempéries e permite seu uso perto da piscina ou no chuveiro sem preocupações. Os controles multifuncionais na parte superior do dispositivo incluem Power/Bluetooth, SoundPulse EQ, controle de volume, play/pause, TWS (para conexão com um segundo alto-falante) e controle de iluminação.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Iluminação RGB para animar a festa

O Tronsmart Bang SE conta com iluminação RGB nos alto-falantes e nos radiadores, proporcionando um show de luzes que pode ser ativado e alternado pelos controles na parte superior do alto-falante. No entanto, vale mencionar que a sincronização com a música não é perfeita.



Tronsmart Bang Se (Foto: Divulgação)



Conectividade para todos os gostos

O alto-falante oferece diversas opções de conexão: entrada auxiliar de 3,5 mm, porta USB-A para carregar outros dispositivos, porta USB-C para carregar a própria unidade e slot para cartão microSD (rotulado como TF). A conectividade Bluetooth permite o emparelhamento com outros dispositivos e a criação de um sistema estéreo sem fio.

Autonomia para horas de música

A bateria de 4000mAh do Tronsmart Bang SE promete até 24 horas de reprodução de música, mas esse tempo pode diminuir para 16 horas com as luzes RGB ativadas.

Som potente e equilibrado

No geral, o Tronsmart Bang SE oferece um som de boa qualidade. Os agudos são decentes, os médios razoavelmente definidos, embora um pouco embolados, e os graves são pronunciados o suficiente para a maioria dos gêneros e ouvintes. A tecnologia SoundPulse oferece dois ajustes de equalização que podem ser alternados para melhorar a experiência sonora.



Tronsmart Bang Se (Foto: Divulgação)



Pequenas limitações, grandes resultados

Embora o som seja bastante direcional e a separação estéreo seja mínima, inclinar o alto-falante levemente para fora pode melhorar a percepção do som. A falta de um aplicativo dedicado para equalização também pode ser considerada uma desvantagem. No entanto, considerando o conjunto de recursos oferecidos, o Tronsmart Bang SE é uma opção interessante para quem busca potência, qualidade e design em um alto-falante portátil.

Ao longo desta análise, pudemos constatar que o Tronsmart Bang SE é uma opção de alto-falante portátil que oferece excelente qualidade de som e diversas funcionalidades. Apesar de algumas limitações, como a direcionalidade do som e a ausência de um aplicativo dedicado para equalização, o Bang SE se mostra uma escolha interessante para quem busca um dispositivo que atenda às necessidades de uso cotidiano e de pequenas festas. Além disso, ao combinar dois alto-falantes Tronsmart Bang SE em estéreo e posicioná-los corretamente, eles proporcionam um desempenho sonoro ainda melhor, superando muitos alto-falantes individuais disponíveis no mercado.

O Tronsmart Bang SE é uma ótima aquisição para quem busca potência, qualidade e design em um alto-falante portátil. Seu som eminente e seu conjunto de recursos o tornam um produto a ser considerado por aqueles que desejam um alto-falante versátil e acessível, seja para uso diário ou para animar pequenas festas e eventos.

O game está disponível para Playstation 4, Playstation 5 e para jogadores de PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags