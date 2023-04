Preview - Kirby: Return To Dream Land Deluxe

Remakes e remasters vem se tornando cada vez mais comuns no mundo dos games. Kirby's Return to Dream Land Deluxe reforça essa tendência e chega ao Nintendo Switch, trazendo nova vida a um jogo que, há tempos, merecia maior destaque. Diferente de Kirby and the Forgotten Land, que explora um ambiente 3D, esse remake se mantém fiel à essência 2D da franquia Ao invés de um passo atrás, é uma verdadeira homenagem aos jogos de plataforma clássicos e uma ótima adição ao cardápio de jogos do Nintendo Switch.

A campanha principal traz a experiência clássica de um jogo da franquia Kirby, com cinco fases em cada mundo e diversas salas secretas para os jogadores mais atentos aos detalhes. Os poderes que Kirby adquire ao consumir inimigos são super divertidos e variados. Além dos clássicos, como o martelo e a pedra, foram adicionados dois novos poderes: areia e mecha. Com o poder da areia, Kirby pode atacar jogando areia nos inimigos e até criar um enorme castelo de areia que destrói qualquer coisa em seu caminho. Já o mecha permite que Kirby use um capacete especial com várias ferramentas, como socos elementais, minas terrestres e um jetpack.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe não é apenas um port, pois apresenta melhorias e novidades que justificam o "Deluxe" no título. Depois de terminar a campanha principal, os jogadores podem controlar Magolor num epílogo especial, alterando a mecânica do jogo e acrescentando mais horas de diversão. Além disso, o modo secundário Merry Magoland oferece minijogos multiplayer criativos e empolgantes, agindo como um micro Mario Party, garantindo ainda mais entretenimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Merry Magoland, um parque temático criado por um Magolor bigodudo, você e seus amigos podem participar de divertidos minijogos que colocam muitos jogos do Mario Party no chinelo. Um destaque é a versão online do famoso jogo samurai do Kirby, onde você enfrenta 99 outros jogadores numa disputa de reflexos.

Com gráficos melhorados em relação ao original de 2011 no Wii, cores vibrantes e um estilo artístico cativante, você vai mergulhar num mundo cheio de aventuras e desafios. A jogabilidade é ágil e precisa, sem ser muito complexa, e os movimentos são fluidos, principalmente com um Pro Controller. A facilidade dos jogos da série Kirby é algo comum, mas isso faz parte do charme do título, sendo acessível tanto para crianças quanto para adultos.

Outra novidade bacana são as máscaras que você pode coletar em Merry Magoland e usar no modo história. Elas não têm função prática, mas adicionam uma camada de humor ao jogo, especialmente quando você vê personagens como King Dedede usando uma máscara de peixe!

O jogo também permite que até quatro jogadores participem da aventura, controlando Bandana Waddle Dee, King Dedede e Meta Knight, e o próprio Kirby. Cada personagem possui um conjunto de movimentos único, adicionando variedade e surpresas à jogabilidade.



Após concluir a campanha principal, você desbloqueia o modo Magolor Epilogue: The Interdimensional Traveler. Nesse modo, você controla Magolor, que perdeu seus poderes e precisa recuperá-los aos poucos enquanto enfrenta desafios em cenários com habilidades limitadas. Além disso, há ainda um modo extra de dificuldade e uma arena de batalha contra chefes para manter os jogadores engajados e voltando para mais. Com 100 missões para completar, os jogadores terão muitas horas de diversão num mundo cheio de aventuras e desafios.



Se você é fã dos games do Kirby, ou mesmo se nunca jogou, esse título é uma ótima opção para quem procura um jogo nostálgico, mas com novidades interessantes. Afinal, a diversão sem estresse é o que o Kirby deveria ser, e é isso que Kirby's Return to Dream Land Deluxe oferece. Então, pegue seu Nintendo Switch, relaxe e permita-se mergulhar no mundo colorido e aconchegante de Dream Land com Kirby e seus amigos. Com certeza, essa aventura será uma experiência nostálgica e agradável que vai fazer você sorrir e se divertir por horas a fio.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: