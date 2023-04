Review: Horizon Call Of The Mountain

Horizon: Call of the Mountain é um jogo de tirar o fôlego que aproveita ao máximo as capacidades do recém-lançado PlayStation VR 2 (PSVR2). Desenvolvido pela Guerrilla Games em parceria com o estúdio Firesprite, o título exclusivo de Playstation 5 nos transporta para o mesmo universo de Horizon Zero Dawn e Forbidden West, criando uma experiência em realidade virtual emocionante e imersiva por meio do mais novo hardware da Sony.



No game, o jogador encarna Ryas, um ex-guerreiro caído em desgraça, que é libertado da prisão para desvendar o mistério do aumento da hostilidade das máquinas nas montanhas pertencentes ao clã Carja. Durante as mais de oito horas de aventura, os jogadores encontrarão rostos novos e personagens familiares da franquia Horizon, incluindo Aloy, a protagonista dos títulos anteriores da série.



Visualmente, Horizon: Call of the Mountain traz uma beleza que impressiona bastante. O jogo consegue criar um universo rico e detalhado que utiliza os 360 graus de movimento da realidade virtual em cada ambiente, tornando-se uma experiência única e, sem dúvida, memorável. Esse resultado impressionante é obtido em função da ótima performance do PSVR 2, que proporciona uma imersão incrível, permitindo aos jogadores explorar os cenários e apreciar experiências intensas e bastante realistas.



As principais mecânicas do jogo são a escalada e a do uso de arco e flecha para acertar alvos e combater inimigos. A arqueria oferece uma forma mais tradicional de combate em realidade virtual, enquanto a escalada funciona como uma combinação de exploração e resolução de quebra-cabeças. Capturando o ritmo e o movimento da atividade, a precisão dos sensores de mãos e dedos do PSVR2 torna a escalada envolvente e divertida. O combate, por sua vez, utiliza recursos interessantes do PSVR2, como a capacidade de pegar o arco, puxar uma flecha e guardá-la sem problemas. Apesar disso, às vezes o jogo pode apresentar momentos de confusão com as mãos do jogador, resultando em combates complicados. No entanto, as batalhas em Horizon: Call of the Mountain criam uma atmosfera emocionante, tornando cada luta intensa e desafiadora.



Apesar de ser uma experiência incrível como um todo, o game não é isento de problemas. Ryas, o personagem principal, não consegue cativar tanto quanto Aloy nos jogos anteriores. A história acaba ficando em segundo plano, ofuscada pelos gráficos incríveis e a jogabilidade imersiva. Como muitos jogos de realidade virtual, Horizon: Call of the Mountain enfrenta o desafio de oferecer pouca variedade em sua dinâmica de jogo. Apesar de envolventes, a escalada e o combate poderiam ser complementados com mudanças ocasionais no ritmo do jogo. O sistema de criação, que incorpora movimentos realistas das mãos, adiciona um elemento interessante, mas poderia ser aprimorado com pequenas melhorias.



Horizon: Call of the Mountain (Foto: Divulgação)



Para experienciar o jogo, além de comprá-lo o jogador necessita investir na compra de um PSVR 2, o que torna a experiência um pouco onerosa e pesada para alguns bolsos, especialmente no Brasil. No entanto, aqueles que decidirem investir ficarão satisfeitos com a experiência proporcionada por Horizon: Call of the Mountain e os momentos emocionantes vividos por Ryas ao escalar montanhas a centenas de metros de altura. Com o PSVR 2, os jogadores terão acesso a uma das melhores experiências de realidade virtual já criadas, comparável a títulos aclamados como Beat Saber e Superhot.



Horizon: Call of the Mountain é uma adição valiosa à biblioteca do PSVR 2, proporcionando uma experiência emocionante e envolvente em realidade virtual. Aproveitando ao máximo as capacidades do PSVR2, o jogo serve como uma vitrine impressionante das possibilidades da plataforma e destaca os novos controles, que oferecem maior responsividade e suporte para feedback háptico em comparação aos controles Move anteriores. Apesar de alguns problemas, como a falta de variedade de jogabilidade e o desenvolvimento de personagens menos aprofundados, a imersão e a história intrigante agradarão tanto aos fãs da série quanto aos novatos no universo Horizon.



O jogo está disponível exclusivamente para Playstation 5 e necessita do acessório, Playstation VR 2 para jogá-lo. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



