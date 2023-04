Review: Horizon Forbidden West

Os fãs de games de mundo aberto, com gráficos impressionantes e jogabilidade prazerosa irão encontrar neste game um campo fértil de muita diversão. Cinco anos após o lançamento do aclamado Horizon Zero Dawn, a Guerrilla Games retorna com a aguardada continuação, Horizon Forbidden West, prometendo ser ainda mais bem feita e interessante que o jogo original. Se você apreciou o primeiro título, é quase certo que se vai se encantar com Forbidden West. Ele expande o universo de maneira mais ousada e mantém o charme que conquistou muitos jogadores.



Horizon Forbidden West tem uma história envolvente e urgente. Aloy, a protagonista, luta para salvar o mundo e lidar com a fama. O jogo explora seu crescimento pessoal e o universo tecnológico de Horizon. Mesmo com diálogos complicados, o enredo emociona e prende a atenção. Aloy está diferente, e sua jornada em Horizon Forbidden West é ainda mais interessante. Já conhecemos bem a personagem, e aqui temos a oportunidade de vê-la evoluir tanto emocional quanto praticamente. E para quem gosta de continuidade, o jogo explica por que ela não possui seu equipamento atualizado no início da aventura: Aloy passou por problemas antes dos eventos do jogo.



O título impressiona com seus cenários deslumbrantes e diversificados, que contam com cores vibrantes e segmentos subaquáticos bem desenvolvidos. A jogabilidade é enriquecida com mais armas, itens, habilidades e um novo item que permite a Aloy planar, facilitando a exploração do mundo aberto. Além disso, a experiência fica mais completa com a presença de pontos de escalada e áreas subterrâneas diversificadas. A dinâmica de escalada se tornou mais orgânica com a adição de pontos de apoio, melhorando a experiência em diferentes ambientes. As áreas subterrâneas, apresentam layouts variados, tornando a exploração ainda mais agradável. Assim, Horizon Forbidden West proporciona uma experiência imersiva e cheia de possibilidades aos jogadores.



A sequência também traz uma maior quantidade e variedade de inimigos para enfrentar, com batalhas mais desafiadoras e emocionantes. A integração entre combates contra máquinas e humanos adiciona uma nova dimensão às lutas, proporcionando momentos de ação bastante memoráveis.

Forbidden West mantém alguns elementos clássicos dos jogos de mundo aberto, como a coleta de recursos e o sistema de criação. Essas mecânicas, já presentes no primeiro jogo, continuam eficientes e agradáveis, com a roda de criação facilitando o acesso a itens e à função que permite a Aloy investigar o ambiente, justificando seu uso de maneira mais eficaz do que em outros jogos.



O feedback visual durante os combates torna as lutas menos frustrantes, permitindo que os jogadores identifiquem facilmente se seus ataques estão atingindo pontos fracos ou apenas a armadura dos inimigos. Além disso, a distribuição generosa de pontos de habilidade e a presença de árvores de habilidades significativas garantem uma progressão satisfatória e envolvente. Em termos de performance, Horizon Forbidden West apresenta um desempenho impressionante, com poucos problemas técnicos. Durante a análise, foi encontrado apenas um erro que exigiu uma solução rápida, mas graças ao sistema de salvamento eficiente, é difícil encontrar uma situação que realmente prejudique a experiência do jogador.



Após algumas horas de jogo, fica evidente que Horizon Forbidden West supera muitas expectativas. A Guerrilla Games, sua desenvolvedora, demonstra um domínio impressionante do gênero mundo aberto, sabendo como equilibrar elementos clássicos com inovações e melhorias. Embora a espera entre os lançamentos possa ser longa, a qualidade entregue justifica a paciência dos fãs.

Horizon Forbidden West é uma sequência digna do sucesso de seu antecessor, trazendo uma história envolvente, um mundo deslumbrante e uma jogabilidade aprimorada. Se você é fã da série ou um jogador casual interessado em explorar um universo rico e cativante, este jogo é uma excelente escolha.

Não perca a oportunidade de mergulhar nesta aventura épica e acompanhar a evolução de Aloy em sua jornada para salvar o mundo.



O game está disponível para Playstation 4, Playstation 5 e para jogadores de PC. Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.