Review: Pronty

Pronty: Fishy Adventure! é um jogo metroidvania que desembarcou de fininho no Steam, com a promessa de uma experiência divertida e acessível para jogadores de todos os níveis. Nele, você assume o papel de Pronty, um destemido guardião homem-peixe, encarregado de proteger a cidade submersa de Royla, enfrentando criaturas meio animais, meio mecânicas em um mundo de ficção científica decadente e cheio de mistérios.

Pronty conta com seu amigo e parceiro de batalha Bronty, um peixe-espada mecânico, para enfrentar os desafios em sua missão. A narrativa é simples, mas eficiente, com elementos colecionáveis que fornecem contexto à história. A jornada é solitária, com poucos personagens encontrados no caminho, mas belas sequências animadas no estilo graphic novel narram os principais eventos da trama.

Um dos grandes destaques de Pronty: Fishy Adventure são os gráficos. Os ambientes são detalhados e repletos de profundidade, com elementos animados e estilos variados. Os inimigos e as batalhas contra os chefes também são visualmente intrigantes e diferenciados.

O sistema de combate é inovador e desafiador, com Pronty e Bronty trabalhando juntos em um balé aquático único. Esquivar-se com Pronty não só evita danos, mas também marca os inimigos para aumentar o poder de Bronty. Além disso, os Chips são itens essenciais para personalizar e melhorar suas habilidades, permitindo que os jogadores criem combinações de acordo com seu estilo de luta.

A exploração no jogo é bastante linear, com o mapa dividido em várias zonas que se conectam de forma agradável, mas a maior parte do tempo a progressão ocorre de maneira direcionada e os atalhos são apenas um extra. No entanto, Pronty: Fishy Adventure compensa isso com muitos pequenos truques e desafios ao longo do caminho. Como Pronty e Bronty podem se mover em 360°, o jogo não oferece sequências de plataforma como um metroidvania clássico, mas inclui pequenos quebra-cabeças e desafios de velocidade, aproveitando as várias habilidades especiais que Pronty aprenderá, como encolher para passar por espaços estreitos ou trocar de lugar com Bronty para chegar a locais inacessíveis ao protagonista humanoide.

Com uma duração aproximada de dez horas para completar 100%, este jogo é perfeito para quem busca uma experiência divertida e envolvente sem se arrastar por muito tempo. Seria ótimo ter mais conteúdo, mas o jogo já oferece o suficiente para uma experiência completa e satisfatória.

Pronty: Fishy Adventure é uma metroidvania deslumbrante com gráficos incríveis e um sistema de combate revolucionário. Com uma história envolvente e desafios emocionantes, este jogo é uma excelente escolha para quem procura uma aventura subaquática leve e envolvente. Venha dançar no balé aquático com Pronty e Bronty e explorar esse fantástico mundo decadente de ficção científica!

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

