Preview - Destiny 2: Queda Da Luz

Desde o lançamento de Destiny, em setembro de 2014, a série apresentou um enredo ambicioso, porém vago, que evoluiu bastante ao longo dos anos. As histórias se desdobravam em um cenário de batalha cósmica entre o Bem e o Mal, ou, no contexto deste universo, entre a Luz e as Trevas. Durante muito tempo, pareceu uma desculpa esfarrapada para atirar em alienígenas espalhados pelo sistema solar. Porém, com o lançamento da expansão The Witch Queen no ano passado e agora com Queda da Luz, as sementes narrativas plantadas há quase uma década começam a brotar, resultando em uma experiência contraditória de decepção e pura diversão. A expansão Queda da Luz é um divisor de águas na história da franquia, trazendo momentos de surpresa e expectativas frustradas, mantendo os jogadores ansiosos pelo desfecho desta saga épica.

Queda da Luz é o segundo capítulo de uma trilogia de expansões que encerrará o enredo de uma década, iniciado ainda em Destiny 1, mas que seguiu em Destiny 2. A abertura do jogo é épica e promissora, apresentando a chegada calamitosa do personagem A Testemunha, a personificação das Trevas no universo de Destiny.

Boa parte da expansão se passa na cidade de Neomuna, situada no planeta Netuno. Seu visual é impressionante e diferente de tudo que já vimos na série. As ruas são tomadas por néon, com arranha-céus deslumbrantes, ruas limpas e uma paleta de cores brilhantes e vivas. Destiny sempre se destacou com cenários visualmente impressionantes, e Neomuna não é diferente. Entretanto, a cidade, apesar de sua beleza, carece de caráter e vida, agindo mais como um simples pano de fundo para a história. Sendo Neomuna um dos primeiros cenários que visitamos que não está desolado, destruído e abandonado, foi decepcionante encontrar as ruas desta cidade tão desprovidas de vida mesmo que houvesse razões narrativas para isso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A trama de Queda da Luz, infelizmente, é mais uma série de afazeres para progredir o enredo do jogo do que o clímax esperado. A história parece desconexa da ação real, deixando o jogador, possivelmente, com mais perguntas do que respostas. A impressão a história contada aqui passa é a de que as principais reviravoltas narrativas acontecerão ainda no capítulo seguinte da franquia ou em conteúdos adicionais ainda não lançados. Por enquanto, é uma das partes mais decepcionantes de Queda da Luz. Apesar disso, ainda há momentos emocionantes dentro da narrativa e que deixarão os fãs da série muito empolgados. Com sua conclusão, Queda da Luz deixa o universo em uma posição interessante, moFilamentoo que a série está evoluindo e amadurecendo.

Quanto ao conteúdo do jogo, uma nova subclasse Filamento traz habilidades novas e poderosas, com destaque para a habilidade imita a movimentação do Homem-Aranha. Essa mecânica adiciona um toque de satisfação e diversão ao já excelente combate de Destiny 2, permitindo que os jogadores se envolvam em batalhas mais dinâmicas e intensas. As subclasses do Filamento oferecem habilidades únicas, poderosas e divertidas de usar.

Em Queda da Luz, novos inimigos são introduzidos. Os Atormentadores, são obstáculos desafiadores e intimidantes, exigindo que os jogadores usem a mobilidade proporcionada pela subclasse Filamento para sobreviver. Enfrentar esses inimigos proporciona momentos emocionantes e intensos de ação e, com certeza, são um dos pontos altos dessa expansão.

Destiny 2: Queda da Luz tem seus altos e baixos, com uma campanha e cenário que nos decepcionaram, parecendo ser o filho do meio de uma trilogia ainda muito promissora. No entanto, a já conhecida jogabilidade excepcional ainda brilha e a experiência geral de Queda da Luz é elevada graças às habilidades da subclasse Filamento. É frustrante ficar em um limbo narrativo por mais um ano, mas ainda assim, é difícil encontrar um jogo de tiro espacial que seja tão divertido quanto este. Embora muitos fãs da série possam se sentir decepcionados com alguns aspectos da expansão, é importante lembrar que Destiny 2: Queda da Luz ainda oferece uma experiência incrível de jogo, com momentos emocionantes e desafios que garantem muitas horas de entretenimento.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags