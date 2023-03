Review: Paranormasight

No Ocidente, os jogos de aventura point-and-click tornaram-se muito populares na década de 90, especialmente em PCs, com destaque para os produzidos pelas renomadas Sierra e LucasArts. Até mesmo algumas escolas adotaram softwares nacionais em suas aulas de computação e a indústria brasileira produziu alguns títulos do gênero.

Paralelamente, no Japão, havia uma cultura de jogos de aventura que se diferenciava da produção ocidental em aspectos fundamentais. Títulos como Snatcher e Policenauts, dirigidos pelo aclamado Hideo Kojima, tornaram-se populares dentro de um nicho, ainda que permanecessem "cult" para o público em geral.

Uma característica marcante do subgênero japonês sempre foi o grande volume de texto, comum em visual novels e RPGs japoneses, além da criatividade na utilização da interface, que não dependia tanto do uso do mouse como no Ocidente. Com o tempo, jogos famosos como as séries Ace Attorney, Danganronpa e Zero Escape foram lançados, principalmente para os portáteis da Nintendo, como DS e 3DS.

Embora não seja mainstream, o subgênero japonês de aventura nunca desapareceu e continua recebendo lançamentos periódicos, tanto de estúdios pequenos quanto de grandes produtoras. Em 2021, a Nintendo lançou remakes de alta qualidade de dois adventures de sua série Famicom Detective Club, produzidos em 1988. Apesar das baixas vendas, foi uma surpresa notável.

Em 2023, a Square Enix lançou um novo título: Paranormasight, projeto surpresa apresentado meses atrás, liderado pelo veterano da indústria Takanari Ishiyama. Embora seu nome não seja tão conhecido, Ishiyama possui vasta experiência dirigindo e escrevendo visual novels exclusivas para o mercado mobile japonês, o que justifica a confiança da Square Enix em seu projeto.

Inicialmente, Paranormasight parece ser um jogo de terror e suspense, o que pode preocupar jogadores mais sensíveis. No entanto, essa impressão logo se dissipa. Apesar de abordar maldições e fenômenos sobrenaturais, seu foco é no mistério policial, investigação e resolução de problemas baseados em lógica e exploração. Em vez de criar tensão e sustos, a trilha sonora ajuda a aliviar o clima e deixá-lo mais leve e descontraído.

Com uma temática fortemente inspirada em superstições, histórias de fantasmas e ocultismo, Paranormasight narra uma investigação criminal envolvendo eventos recentes relacionados a um ritual sobrenatural que afeta a região de Sumida, em Tóquio, mesclando elementos reais e fictícios. A apresentação do jogo é teatral, com um narrador introduzindo a história e os conceitos iniciais, ambientada nos anos 80, época das primeiras TVs coloridas.

Os cenários apresentam elementos característicos da época, como uniformes escolares, cortes de cabelo e moda local, além de eletrodomésticos antigos, como telefones de disco e máquinas de fax. A ambientação e o design artístico são ilustrados com uma bela direção de arte, apresentando uma personalidade única que se afasta do padrão dos jogos com visual de anime. Tanto os personagens quanto os cenários exibem um trabalho de design impecável, com uma mistura harmoniosa de elementos 2D e 3D.

O jogo utiliza técnicas modernas e criativas para animar personagens e explorar ambientes, resultando em uma experiência imersiva que lembra o uso de dispositivos de realidade virtual, devido à perspectiva em primeira pessoa.

Evitarei entrar em detalhes sobre o enredo e a narrativa, para não prejudicar sua experiência com o jogo. Basta saber a premissa e descobrir as surpresas da narrativa por conta própria.

Posso afirmar, sem dúvidas, que Paranormasight é um dos melhores jogos do gênero que já joguei. Prepare-se para lidar com lendas urbanas, interagir com personagens carismáticos e resolver quebra-cabeças criativos que te farão sorrir com a engenhosidade por trás deles. Se "Os Sete Mistérios de Honjo" pretende se tornar uma nova franquia da Square, que venham mais jogos.

O orçamento modesto do jogo não impede que a equipe desenvolva soluções criativas, semelhantes às encontradas em jogos independentes elogiados e reconhecidos. Os valores de produção e a natureza do subgênero permitem à empresa cobrar um preço mais acessível pelo título. Ao conferir a loja de sua plataforma, tenho certeza de que você terá uma grata surpresa.

Paranormasight está disponível no PC, no Nintendo Switch, iOS e Android, distribuído e desenvolvido pela Square Enix. A chave de review foi fornecida pela distribuidora para análise. Esse texto foi escrito por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

