Review: Kingston Fury Beast

A Kingston, uma das principais empresas no mercado de fabricação de memórias, anunciou recentemente o lançamento de uma nova linha projetada especialmente para os entusiastas de jogos. Chamada de Fury, essa linha traz um design inovador e moderno, com o objetivo de atender às necessidades específicas do público gamer. A série Fury é composta por três modelos: Fury Renegade, Fury Beast e Fury Impact. Cada modelo possui características próprias, voltadas para diferentes tipos de usuários e dispositivos.

O modelo Fury Renegade foi projetado para configurações de PCs de alto desempenho, enquanto o Fury Impact é mais indicado para laptops e mini-PCs. O Kingston Fury Beast, por sua vez, é uma excelente opção para sistemas de alta performance e é classificado um pouco abaixo dos modelos Renegade em termos de performance. Para análise, recebi algumas unidades do modelo Kingston Fury Renegade DDR4 RGB de 32 GB com frequência de 3600 MHz e vou compartilhar as minhas impressões neste texto.

O design do Fury Beast é bastante semelhante ao dos módulos de memória da antiga série Kingston HyperX Fury (Foto: Divulgação)



O design do Fury Beast é bastante semelhante ao dos módulos de memória da antiga série Kingston HyperX Fury. Contudo, além da remoção da marca da HyperX - que agora pertence à HP - o dissipador de calor conta com novas curvas de design agressivas, dando ao produto um aspecto atraente e claramente voltado aos gamers que curtem exibir os componentes de seus PCs. A série Fury Beast é projetada para usuários que buscam alto desempenho sem precisar se preocupar com configurações avançadas. Essa linha oferece altas capacidades e frequências elevadas, com opções de modelos com e sem iluminação RGB.

A linha Fury Beast é uma escolha interessante para quem busca performance em memória RAM. Com módulos individuais que variam de 4 GB a 32 GB e kits com 2 ou 4 módulos, oferecendo uma capacidade total de 128 GB, uma das principais características da série é o recurso Plug 'n' Play, que permite que a tecnologia realize o overclock automático dos módulos, de acordo com as capacidades do sistema em que estão instalados. Isso proporciona uma melhor performance aos componentes a depender da configuração restante da máquina.

As memórias Kingston Fury Beast DDR4 RGB oferecem excelente compatibilidade tanto com sistemas Ryzen quanto com plataformas Intel, e apresenta uma frequência de 3600Mhz e baixíssima latência. Além disso, o sistema de iluminação RGB pode ser controlado por meio do aplicativo Fury CTRL ou por qualquer outro aplicativo de controle de marcas populares, como ASUS, ASRock, MSI ou Gigabyte.

Os módulos de memória Fury Beast são equipados com DRAM da Hynix, garantindo um bom desempenho tanto em sistemas Windows 10 quanto Windows 11. Isso demonstra a versatilidade e compatibilidade dessa linha de memórias, o que é essencial para os gamers que desejam aprimorar seus equipamentos e obter o melhor desempenho possível. Um ponto importante a ser destacado é que a linha Fury foi desenvolvida pensando em diferentes tipos de usuários e dispositivos. Isso significa que, independentemente do tipo de sistema que você possui, é provável que haja um modelo Fury adequado às suas necessidades.

O Fury Renegade, por exemplo, é voltado para aqueles que buscam o máximo de desempenho em seus PCs, enquanto o Fury Impact é a escolha perfeita para quem deseja melhorar o desempenho de seus laptops ou mini-PCs. Já o Kingston Fury Beast, como mencionado anteriormente, é uma opção equilibrada entre performance e design, sendo uma escolha atraente para uma ampla variedade de usuários.

Além das características técnicas, a linha Fury também se destaca pela estética. O design moderno e inovador, com dissipadores de calor arrojados e opções de iluminação RGB, certamente vai atrair gamers que desejam dar um toque especial ao visual de seus sistemas.

A Kingston Fury Beast se apresenta como uma opção interessante para os jogadores que buscam melhorar o desempenho de seus computadores. Com modelos voltados para diferentes tipos de usuários e configurações, a série Fury como um todo oferece alta performance, qualidade e design, além de recursos avançados que facilitam o processo de overclock e garantem a compatibilidade com uma ampla gama de sistemas.

Se você está em busca de uma memória RAM de alta qualidade e com características voltadas para o público gamer, a Kingston Fury Beast em especial pode ser a escolha certa para sua próxima construção de sistema ou atualização de uma máquina existente. Esse modelo oferece excelente desempenho, design arrojado e recursos avançados que certamente agradarão quem curte jogar com alta performance e manter um gabinete visualmente atraente.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

