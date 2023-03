Preview: Dead Island 2

Dead Island 2, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos, finalmente vai ser lançado logo mais, dia 21 de abril. Esta coluna teve acesso a uma prévia do jogo, cedida pela Deep Silver, e foi capaz de jogar o game antes do lançamento e tecer algumas impressões sobre o que vem por aí. Depois de algumas horas de jogatina, fica evidente que, apesar de se tratar de uma versão mais moderna em comparação ao primeiro jogo, muito do que fez o primeiro Dead Island ser o que foi está de volta, para bem e para mal.

O primeiro Dead Island foi lançado em 2011 e para a época, foi um jogo impressionante. Apesar de não ser o mais polido, sua mistura de jogo de mundo aberto com ação e RPG, com pitadas de survival horror foi ousada, e deu certo. Dead Island 2 mantém a jogabilidade básica do primeiro jogo, mas apresenta mapas maiores, mais interatividade em cada missão e visuais bastante aprimorados.

Apesar de manter o que deu certo e trazer algumas melhorias, o que já era problemático no título anterior, parece que retornou na continuação. O combate aparenta ser um dos pontos questionáveis da experiência com o jogo. Independentemente da arma utilizada ou do tipo de zumbi combatido, derrotar os inimigos aqui não foi uma experiência muito divertida. A física do jogo não transmite a sensação de dano, o que torna o combate monótono. Isso contrasta com outros jogos com temática zumbi, como em Dying Light, onde cada golpe traz consigo impactos visuais e sonoros marcantes. Em Dead Island 2, nem mesmo a exibição impressionante de decomposição dos corpos dos zumbis a cada ataque tornou essa parte do jogo muito interessante durante a prévia com o título.

Outro ponto controverso do que foi jogado é o tom cômico do game. Há um grande volume de clichês na fala de alguns personagens e uma quantidade excessiva de piadas proferidas em momentos, talvez, inapropriados. Ademais, o próprio design de alguns personagem pareceu um pouco datado e descolado do que está presente na maioria dos jogos lançados atualmente. Algo similar ao que aconteceu com o remake de Saints Row ensaia um retorno aqui e pode trazer problemas para o lançamento de Dead Island 2. Contudo, ainda há tempo para ajustar algumas linhas de diálogo e aprimorar a estética dos personagens mais problemáticos.

Dead Island 2 finalmente vem aí e, ao que tudo indica, trará uma jogabilidade semelhante ao primeiro jogo e gráficos aprimorados. No entanto, seu combate aparente ser mais do mesmo e seu tom cômico e controverso pode apresentar problemas. Se você é um fã da série, aguarde ansiosamente, pois vem mais Dead Island por aí! Já para quem busca uma experiência mais diferente e inusitada, Dead Island 2 pode não agradar.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

