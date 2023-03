Review: Wild Hearts

Wild Hearts mistura elementos de construção, ação e caça a um mundo de criaturas e batalhas épicas inspirado no Japão feudal. O game é uma colaboração entre a EA e a Omega Force, responsáveis por franquias como FIFA e Dynasty Warriors, respectivamente. Apesar da clara semelhança, Wild Hearts se diferencia da série Monster Hunter por tentar ser mais acessível e interessante a jogadores pouco familiarizados com este estilo de jogo.



Azuma é o misterioso e fascinante espaço virtual onde o game acontece. Suas criaturas, chamadas de Kemono, eram pacíficas e habitavam o mundo em harmonia com os humanos, mas agora estão enfurecidas e ameaçam a paz de toda a região. Cabe, então, ao jogador investigar a causa do surto de raiva dos animais e proteger as pessoas de Azuma.



A jogabilidade é repleta de combates épicos contra criaturas lendárias, cada uma com seu próprio estilo e ataques característicos. As criaturas são desafiadoras e memoráveis, com uma aparência que lembra lendários Pokémon. O jogo também possui uma grande variedade de armas e armaduras que podem ser atualizadas e aprimoradas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das características de destaque de Wild Hearts é seu estilo de arte imaginativo. O mundo de Azuma é representado em cores vibrantes e designs arrojados e caricaturais que lembram o anime japonês. Cada criatura que você encontra é criada de forma única, desde os monstros de árvores retorcidas e nodosas até as enormes bestas de vários membros que vagam pelo campo. A atenção aos detalhes é impressionante, com cada monstro exibindo uma variedade de diferentes padrões de ataque e habilidades que exigem uma abordagem diferente para derrubar.



Outro destaque do game é seu sistema de combate, que é intuitivo e fácil de aprender, mesmo para quem não conhece o gênero. O jogador pode escolher entre uma variedade de armas diferentes, cada uma com seus próprios pontos fortes e fracos. O combate é fluido e dinâmico, com cada golpe atingindo um impacto satisfatório.



O jogo também oferece uma mecânica de construção que permite aos jogadores criar estruturas no campo de batalha para se defenderem dos ataques das criaturas. Embora seja possível jogar sozinho, a experiência é ainda mais divertida com amigos. O jogo facilita bastante a oportunidade de matchmaking para jogar com amigos ou estranhos online.



O jogo, no entanto, tem alguns pontos negativos. Os diálogos podem ser longos e tediosos, enquanto a câmera é puxada muito para perto do jogador, o que pode tornar os combates em espaços apertados mais difíceis. Além disso, o rastreamento de criaturas feridas por vezes acaba sendo uma tarefa tediosa e repetitiva.



Talvez o mais importante, Wild Hearts é um jogo simplesmente divertido. Seu humor irreverente e personagens peculiares tornam o jogo uma alegria, mesmo quando você está lutando para derrotar um monstro particularmente difícil. Há uma sensação de empolgação e admiração que permeia todos os aspectos do jogo, desde seus ambientes exuberantes até suas batalhas bombásticas. É um jogo que não se leva muito a sério, mas ainda assim consegue entregar uma experiência envolvente e envolvente.



Wild Hearts é um game divertido e interessante, que oferece uma experiência de jogo acessível e emocionante. Embora não seja perfeito, é um ótimo ponto de entrada para jogadores iniciantes que procuram uma experiência menos complicada do que outras franquias do gênero. Com seus combates emocionantes, criaturas lendárias e uma mecânica de construção empolgante, Wild Hearts é uma aventura bacana que vale a pena conhecer.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags