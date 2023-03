Review: Theatrhythm Final Bar Line

A Square Enix, empresa japonesa com décadas de história, é conhecida por suas franquias populares, como Final Fantasy e Dragon Quest. Contudo, maior que a fama de seus jogos talvez seja sua vasta biblioteca musical, que inclui trilhas sonoras de décadas de títulos icônicos. Theatrhythm Final Bar Line, um jogo de ritmo lançado para Nintendo Switch e Playstation 4, é uma homenagem à cultura e ao patrimônio musical da Square Enix.



Com 385 faixas e 3 a 4 níveis de dificuldade cada, o jogo oferece mais de 50 horas de conteúdo jogável, sem contar os DLCs disponíveis para comprar. Mesmo para aqueles que não são fãs de jogos da Square Enix, Theatrhythm é uma oportunidade de apreciar músicas de excelente qualidade.



A interação com cada música do game acontece por meio de uma entre três modalidades: batalha, campo e especiais. Na modalidade de batalha, o jogador monta um pequeno time de avatares que ficam em um ponto, alinhados contra inimigos enquanto ícones coloridos voam pela tela. O objetivo é tocar no botão correspondente no momento certo, quando os ícones chegam em uma "zona" específica, correspondente a uma nota ou batida da música que está tocando.



Na modalidade de campo, o jogador segue uma linha que se move de acordo com o ritmo da música, enquanto atravessa um cenário, coletando itens e evitando obstáculos. É aqui que o jogo realmente brilha, pois é possível explorar cenários clássicos de jogos da Square Enix, como Midgar de Final Fantasy VII e Alexandria de Final Fantasy IX, enquanto ouve músicas icônicas desses jogos. Por fim, a modalidade de faixas especiais são desafios únicos que podem apresentar diferentes mecanismos de jogo ao mesmo tempo durante o curso da música. As faixas especiais trazem sempre músicas memoráveis, mesclando o gameplay com clipes dos jogos das franquias Final Fantasy aparecendo na tela. É incrivelmente gratificante ver essas cenas familiares enquanto joga.



Além das três categorias de encontros musicais, o jogo também oferece um modo de história que leva o jogador através dos enredos dos jogos Final Fantasy, desde o primeiro jogo, Final Fantasy I até Final Fantasy XV. A experiência como um todo é uma forma divertida de aprender sobre a história dos jogos enquanto joga.



Uma das maiores vantagens do Theatrhythm é que ele é acessível a jogadores de todos os níveis de habilidade. Mesmo que você nunca tenha jogado um jogo de ritmo antes, é fácil pegar o jeito e começar a se divertir rapidamente. As músicas também são selecionadas de forma bem pensada, agradando a uma ampla variedade de jogadores, desde aqueles que buscam faixas clássicas e nostálgicas aos que têm interesse nas músicas mais recentes dos jogos da série FF.



A quantidade de conteúdo presente no game é simplesmente incrível! Com centenas de faixas e vários níveis de dificuldade, há muito para manter os jogadores ocupados por horas a fio. E, como mencionado anteriormente, há vários passes de temporada para comprar, oferecendo ainda mais conteúdo para os jogadores que desejam continuar a jogar.



Theatrhythm Final Bar Line é um jogo muito divertido e fácil de jogar que celebra as músicas icônicas dos jogos da Square Enix. Com muitas opções de jogo, é viciante e a trilha sonora é incrível! É perfeito para os fãs de jogos de ritmo, jogadores que procuram algo novo para experimentar ou para qualquer pessoa que ame uma boa música.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



