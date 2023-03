Review: Wd_Black P40

Se você é um ávido jogador de videogame, sabe o quão frustrante pode ser enfrentar tempos de carregamento lentos e um desempenho abaixo do esperado no seu console ou PC. Mas e se houvesse uma maneira de melhorar a performance e o tempo de carregamento dos seus jogos com uma unidade externa de alta velocidade? Pois é, a crescente popularidade dos jogos digitais tem levado ao aumento da demanda por dispositivos de armazenamento de alta velocidade que consigam oferecer tempos de carregamento rápidos e uma experiência de jogo suave e agradável.



O WD_Black P40 da Western Digital busca (e consegue) atender a essa demanda. A nova unidade externa é direcionada ao público gamer e aos consoles da nova geração, oferecendo capacidades maiores, velocidades mais rápidas e melhor compatibilidade quando comparada ao seu modelo anterior, o D30, que foi lançado antes da nova geração de consoles chegar por aqui. Além disso, sua compatibilidade com várias plataformas de jogos, como PCs, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, torna o aparelho uma opção de armazenamento rápido para quem joga videogame. Os usuários podem transferir jogos de uma unidade de armazenamento externa para seu SSD M.2 ou armazenamento interno de seus consoles, economizando tempo e evitando downloads desnecessários de jogos e atualizações.



Para obter o máximo desempenho, contudo é necessário usar uma porta USB 3.2 Gen 2. O Xbox Series X/S e o PlayStation 5 possuem portas Gen 2, o que significa que não há necessidade de se preocupar com a velocidade. No entanto, o Xbox One e o PlayStation 4 são USB 3.0, e a velocidade máxima que pode ser alcançada quando conectado a esses consoles é de apenas 500 MB/s. Quando conectado aos consoles da nova geração, o P40 chega à velocidade de transferência de quase 2 GB/s.



Tendo uma velocidade de leitura e gravação do P40 superior à do modelo anterior da linha WD_BLACK, o D30, significa que os usuários verão um desempenho aprimorado assim que conectarem o aparelho aos seus consoles ou PC. O WD_Black P40 é também notavelmente portátil e fácil de transportar no bolso ou na mochila. Além disso, é construído para durar, com proteção contra choques, vibrações e altas temperaturas.



Wd_Black P40 é uma nova unidade externa direcionada ao público gamer (Foto: Divulgação)



Além da portabilidade e velocidade de transferência de dados, o WD_Black P40 é fácil de configurar e usar. O dispositivo é plug-and-play, o que significa que não é necessário nenhum software especial ou driver para começar a usá-lo. Basta conectá-lo a uma porta USB 3.2 Gen 2 e você estará pronto para armazenar e acessar seus dados rapidamente. O WD_Black Dashboard, um software fornecido pela WD, permite que os usuários monitorem a saúde, o uso e a vida útil estimada do dispositivo. O app também fornece uma visão precisa do desempenho de leitura e gravação. Além disso, o dashboard permite que os usuários atualizem o firmware e ajustem o LED RGB presente no aparelho.



Os pendrives estão se tornando menos úteis à medida que os SSDs de alta velocidade se tornam mais acessíveis e oferecem capacidades maiores. O WD_Black P40 é um excelente exemplo dessa evolução, oferecendo velocidades de transferência ultrarrápidas, uma variedade de opções de armazenamento e um design durável que pode suportar os rigores do uso diário. Se você está procurando uma nova unidade externa, definitivamente vale a pena considerar o WD_Black P40.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: