Review: "Like A Dragon: Ishin!"

A franquia Yakuza é conhecida como Ryuu ga Gotoku no Japão, que significa "Como um Dragão". O mais recente jogo da série é Like a Dragon: Ishin!, que é um remake de Ryuu ga Gotoku: Ishin! de 2014. Ao contrário da maioria dos jogos da franquia, que se concentram nas atividades da máfia japonesa Yakuza, Ishin é ambientado na era Bakumatsu, um momento histórico conturbado no Japão em que grupos políticos divergentes lutavam por poder e revoluções estavam em curso.



Não se sabe ao certo por que a Sega optou por adotar o nome "Like a Dragon" para a série, em vez da tradução literal "Como um Dragão". No entanto, é evidente que a empresa agora está mais confortável com esse título e tem usado essa abordagem desde o jogo anterior da franquia, "Yakuza: Like a Dragon".



"Like a Dragon: Ishin!" é o mais recente jogo da série anteriormente conhecida como Yakuza. Embora não seja exatamente inédito, é um remake do jogo original "Ryuu ga Gotoku: Ishin!" de 2014, que foi exclusivo para PS3 e PS4 no Japão e nunca foi localizado. Agora, o jogo chega ao Ocidente.

É importante notar que "Ishin" não faz parte da franquia principal, mas é um spin-off com sua própria temática e ambientação, tornando-o completamente independente. Se você nunca jogou nada da série "Yakuza", não há problema. Esta é uma ótima oportunidade para começar.



Mais especificamente, é uma ótima oportunidade para experimentar um jogo da série "Like a Dragon". Isso é importante porque a temática contemporânea, com foco nas atividades de gangsters da máfia japonesa, a Yakuza, em um híbrido de RPG e jogo de luta (Beat'em up), é uma característica fundamental da linha principal.



Ao invés de uma trama focada em crimes, traições, lealdade, heroísmo e amizade entre mafiosos, temos uma trama focada em movimentos políticos do período, onde grupos divergentes travavam guerras, planejavam golpes e acendiam os fogos de revoluções, sem esquecer os assassinatos de cunho político-estratégico e os conflitos sociais provocados pelo sistema de castas vigente.



É importante lembrar que obras como essa são sempre ressalvadas como “puramente ficção”, e de fato além do roteiro há uma imensa liberdade poética e cultural na retratação dos fatos históricos. Nada de novo na cultura pop, claro, inclusive com uso extenso de estereótipos e romantizações, como acontece com frequência em obras com a temática de samurais.



Ambientação e temática a parte, Ishin apresenta um gameplay seguramente pautado em convenções da franquia. A estrutura de “cidade aberta”, derivada do conceito de “mundo aberto”, é uma constante na série, e se na linha principal envolve frequentemente o distrito fictício de Kamurocho, aqui estaremos explorando os diversos setores da cidade de Kyo (atual Kyoto).



Ao longo da cidade, restaurantes, bares, casas de jogos, comerciantes, ferreiros e locais-chave recheiam os distritos com atividades e serviços funcionais destinados a fornecer os elementos comuns de jogos de RPG. Enquanto transita pela cidade, grupos de ronins, rufiões, vagabundos e samurais abordam o personagem principal, transicionando de forma natural para o combate.



Como tradicional da série antes do jogo “Like a Dragon: Yakuza”, o combate é em tempo real, similar a jogos de briga de rua, com 4 estilos diferentes de luta para dar variedade e personalização, além de representar as múltiplas habilidades do protagonista Ryouma. É interessante que o jogador explore os diferentes estilos para que possa ganhar mais pontos de experiência e pontos de evolução de personagem.



Cada estilo possui uma grade de evolução individualizada, desbloqueando aprimoramentos físicos passivos específicos e gerais, além de novos golpes, manobras e finalizações pra cada modalidade. Os quatro estilos são luta com os punhos, luta com espada, combate armado e combate híbrido com pistola e espada.



Mecanicamente e em matéria de design, o jogo oferece ainda uma série de elementos relacionados a atividades ao redor da cidade, que recompensam o jogador com “virtude”, uma espécie de “moeda moral” que pode ser usada para desbloquear em templos uma série de melhoramentos diversos.



Como é típico da série, há também uma extensa quantidade de minijogos e atividades paralelas, como pesca, apostas, arena, corte de madeira, corte de balas de canhão com espada (!) e o gerenciamento de uma pequena fazenda, além de pequenas sub-histórias envolvendo diversos cidadãos de Kyo.



Muitas vezes, os jogadores ficarão tão envolvidos nas atividades paralelas do jogo que acabarão esquecendo de seguir a história principal. O jogo exibe automaticamente o progresso nessas atividades paralelas, o que é ótimo para os jogadores que gostam de colecionar coisas.



Se você está em dúvida entre jogar o jogo original ou o remake, é importante saber que o remake mantém a maior parte do conteúdo e design do original, mas com algumas modificações no equilíbrio do jogo e novos atores interpretando personagens. O original só está disponível em japonês para PS3 e PS4, enquanto o remake está disponível em mais plataformas.



Ishin é uma boa oportunidade para quem nunca jogou Yakuza experimentar os conceitos da franquia sem se preocupar com a continuidade da série principal. Este spin-off apresenta alguns elementos tradicionais da série de forma descontraída e com personagens independentes em um cenário diferente.



E apesar do mapa não ser um “mundo aberto” massivo como muitos jogos do mercado, a densidade de Like a Dragon: Ishin! oferece horas e horas de muita diversão, com o mesmo humor, personalidade e encanto de todos os “Like a Dragon”.



Like a Dragon: Ishin! está disponível no PC, no PS4/PS5, Xbox One e no Xbox Series S|X, distribuído pela Sega e desenvolvido pelo Ryu Ga Gotoku Studio. A chave de review foi fornecida pela distribuidora para análise da equipe do A Semana em Jogo.



Esse texto foi escrito em conjunto por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



