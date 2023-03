Review: Octopath Traveler 2

Octopath Traveler II: Um amado clássico que evolui em narrativa e jogabilidade



Lançado em 2018, Octopath Traveler foi um RPG japonês retrô que homenageou os clássicos da era do Super Nintendo e conseguiu unir o velho e o novo por meio do seu motor gráfico personalizado que reproduzia em três dimensões imagens em 2D. Agora, cinco anos depois, sua sequência, Octopath Traveler II, traz de volta os visuais e tudo que os jogadores adoraram no primeiro jogo. Além disso, agora temos um novo elenco com oito personagens jogáveis, com seus próprios enredos e jornadas individuais, mas que, de modo brilhante, se entrelaçam em uma narrativa muito maior.



Apesar de ser uma sequência, Octopath Traveler II não tenta reinventar a roda. Os principais elementos de jogabilidade são basicamente os mesmos. O que mudou são os oito personagens jogáveis, ou viajantes, que formam sua equipe, cada um com um dilema pessoal que deve ser superado durante a campanha principal, que pode durar até 70 horas para ser concluída. Os novos viajantes são bem construídos, com enredos pessoais e motivações que os levam a uma jornada de vida interessante, diferente e emocionante.



O jogo é mais uma carta de amor aos clássicos RPGs que deram a uma geração de fãs muita alegria, exibindo uma história rica e profunda e gráficos modernos, mas que fazem alusão aos presentes na era do Super Nintendo e Mega Drive. Os jogadores mergulham em um mundo rico em detalhes, lutando contra monstros e chefões em combates baseados em turnos enquanto descobrem cada uma das histórias dos personagens jogáveis.



A sequência mantém a jogabilidade original, com batalhas baseadas em turnos e encontros aleatórios. A cada turno, um personagem ganha um ponto de impulso que pode ser acumulado e armazenado, e você pode usar até três deles para ataques poderosos - quanto mais pontos de impulso você usar, mais forte será o ataque. Eles são devastadores e saber quando armazená-los e quando usá-los é fundamental para o sucesso. Ao quebrar a defesa de um inimigo, geralmente explorando sua fraqueza, você o deixa aberto para ataques com impulso e outras habilidades.



O estilo gráfico, chamado "HD-2D", se mantém absolutamente deslumbrante, mantendo o visual clássico de 16-bits em cada cidade, prédio e batalha que você encontrar. A água reluz com a luz refletida, e os efeitos de nuvem e fumaça são bem empregados, com designs de personagens pixelados interagindo com eles de forma transparente.



Um dos aspectos mais impressionantes de Octopath Traveler II é o nível de detalhe em cada aspecto do jogo. O mundo é ricamente detalhado e cada personagem, mesmo aqueles que não fazem parte do elenco jogável, tem uma história única e personalidade. A escrita do jogo é excelente, com diálogos bem elaborados que revelam mais sobre os personagens e o mundo em que habitam a cada conversa. Até mesmo os NPCs - personagens não jogáveis - têm coisas interessantes a dizer, e vale a pena tirar um tempo para conversar com todos que você encontrar para ter uma ideia do mundo e de seu povo.



À medida que você progride no jogo, encontrará missões secundárias e conteúdos opcionais que o manterão engajado e expandirão a narrativa do game. Há também muitos segredos escondidos e chefes opcionais para descobrir, proporcionando um desafio até mesmo para os jogadores mais habilidosos e exigentes.



O sistema de combate do jogo também é incrivelmente profundo, com uma ampla variedade de estratégias e táticas para explorar. Cada personagem tem um conjunto único de habilidades e armas que podem ser personalizadas para se adequar ao seu estilo de jogo, e o sistema de impulso e quebra de defesa do jogo adiciona uma camada extra de estratégia às batalhas. Descobrir como explorar as fraquezas do inimigo e usar as habilidades de seu grupo ao máximo é incrivelmente satisfatório, e o jogo oferece muitas oportunidades para testar suas habilidades em embates desafiadores.



Além da campanha principal, Octopath Traveler II também apresenta um modo New Game+ que permite levar o progresso de uma jogatina anterior, bem como uma variedade de opções de dificuldade que podem ser ajustadas para se adequar ao seu nível de habilidade.



Octopath Traveler II é um jogo incrível que corresponde às altas expectativas estabelecidas por seu antecessor. Ele leva tudo o que foi ótimo no primeiro jogo e o desenvolve de maneiras significativas, criando uma experiência de RPG, ao mesmo tempo, clássica e moderna, que certamente será lembrada por anos. Se você é fã de JRPGs antigos, ou apenas ama contar histórias e jogabilidade envolvente e profunda, esse é o seu próximo jogo.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



