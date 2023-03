Review: Metroid Prime Remastered

Clássico do Gamecube retorna em sua melhor forma no Nintendo Switch.

A série Metroid é um dos clássicos da Nintendo e um dos grandes ícones do gênero de jogos de plataforma. Quando Metroid Prime foi originalmente lançado, em 2002, houve muita especulação sobre o jogo, já que ele havia sido desenvolvido por um estúdio que não era conhecido pelos seus fãs na época. No entanto, bastou o game chegar nas mãos dos jogadores para perceber que os desenvolvedores da Retro Studios sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quase seis anos depois do lançamento do último título da série Prime, Metroid Prime 3: Corruption, a Nintendo revelou e lançou no mesmo dia Metroid Prime Remastered, um remake do primeiro jogo da série, lançado originalmente para o GameCube.



A história do jogo segue a personagem Samus Aran, uma caçadora de recompensas que atende a um chamado de uma estação espacial em órbita, onde ela encontra um laboratório em ruínas que aparentemente foi palco de um conflito sangrento. Samus descobre que a estação foi recentemente atacada por piratas espaciais e que Ridley, um vilão conhecido da série, estaria vivo e pronto para escapar da instalação. Samus se envolve no conflito em perseguição a um de seus maiores rivais, chegando ao planeta de Tallon IV, cenário principal do game.



Remastered não reinventa a roda segue a fórmula básica da série Metroid Prime, oferecendo total liberdade para o jogador explorar o mundo do jogo em primeira pessoa. À medida que Samus avança, ela encontra áreas intransponíveis, que só podem ser superadas mais tarde, quando ela encontrar a ferramenta certa. Além da perspectiva em primeira pessoa, é possível mudar para o formato de uma bola para passar por espaços apertados ou paredes magnéticas. Nesses momentos, o jogo muda para uma perspectiva de terceira pessoa que funciona tão bem quanto a em primeira.



O combate é empolgante e diverso, permitindo ao jogador alternar os tipos de armas de Samus, de lasers para ganchos e mísseis. O jogo possui um recurso de bloqueio, que ajuda o jogador a atingir inimigos ou interruptores importantes. Desviar dos ataques inimigos se torna mais fácil por causa disso também. Os chefões do jogo são desafiadores, mas não impossíveis de serem vencidos. Ademais, o sistema que permite o uso de diferentes visores no capacete de Samus é um elemento fundamental do jogo, oferecendo formas de visualização do cenário que ajudam na busca de inimigos em coberturas ambientais ou em outras situações de difícil visibilidade.



A modalidade de escaneamento do visor da personagem permite que o jogador ative interruptores importantes ou identifique elementos relevantes para mover o enredo adiante. Além disso, é possível escanear elementos não importantes, como diários de bordo, painéis informativos e outros dados incidentais do ambiente. O recurso foi introduzido na série Prime e gerou profundo impacto na franquia, permitindo aos jogadores explorarem os ambientes tridimensionais do game e se manterem atentos aos seus arredores. Além disso, Metroid Prime é repleto de segredos e áreas ocultas que recompensam os curiosos que gostam de explorar todos os cantos do mundo do jogo.



Metroid Prime Remastered também traz melhorias visuais significativas em relação ao jogo original. Os gráficos foram atualizados com texturas mais nítidas e detalhadas, efeitos de iluminação mais realistas e uma resolução mais alta, tudo isso mantendo a atmosfera única da série. A trilha sonora também foi remasterizada, com músicas icônicas que ajudam a estabelecer o clima misterioso e tenso do jogo.



Metroid Prime Remastered é uma excelente oportunidade para os fãs reviverem uma das melhores entradas da série Metroid e para os jogadores novos conhecerem o que torna essa franquia tão especial. Com sua jogabilidade sólida, mundo aberto fascinante e uma história intrigante, o jogo se destaca como um dos melhores títulos de aventura e exploração em primeira pessoa já lançados. Se você é fã de jogos como The Legend of Zelda ou Fallout, definitivamente vale a pena conferir Metroid Prime Remastered.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



