Review: Clive 'n Wrench

"Clive 'n Wrench" é um jogo independente desenvolvido por Rob Wass, que traz de volta o gênero de plataforma 3D tão popular no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O jogo segue Clive e sua irmã Nancy em uma jornada através do tempo e do espaço para impedir o Dr. Draucus de espalhar seu elixir maligno e dominar o mundo. Embora o jogo apresente um mundo interessante e bem projetado, há algumas áreas que poderiam ser melhoradas.



Os personagens são bem desenvolvidos e têm um bom design, mas não possuem personalidade suficiente para cativar o jogador. As cutscenes são razoáveis, mas podem ser mais dinâmicas. O texto das caixas de diálogo poderia ser mais inspirado, mas não compromete a experiência do jogo.



A jogabilidade tem alguns pontos fracos, como a movimentação imprecisa dos personagens e os pulos difíceis de controlar. No entanto, a mecânica do "super salto" adiciona um elemento interessante ao jogo. Embora a estrutura segmentada do jogo possa limitar a exploração, as fases são bem projetadas e oferecem uma boa dose de desafio.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das melhores coisas em Clive 'N Wrench é a trilha sonora, que captura perfeitamente o espírito dos jogos de plataforma 3D clássicos. Cada mundo tem seu próprio tema único, aumentando a imersão do jogo. Os efeitos sonoros também são bem feitos.



Além disso, o jogo oferece uma quantidade decente de rejogabilidade, com a possibilidade de revisitar os níveis para encontrar segredos ocultos ou competir no modo de ataque de tempo.



Embora Clive 'N Wrench tenha algumas áreas que precisam ser aprimoradas, ainda é uma tentativa louvável de reviver o gênero de plataformas 3D. O desenvolvedor claramente teve muita paixão pelo projeto e o design do mundo é impressionante. Embora possa não ser um clássico, se você é um fã do gênero, vale a pena dar uma chance a Clive 'N Wrench e se divertir em uma viagem nostálgica.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: