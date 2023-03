Microsoft Flight Simulator recebe Antonov NA-225 Mriya: o maior avião do mundo

Como parte dos esforços de preservação digital de aeronaves em Microsoft Flight Simulator, em um update recente o game recebeu um novo avião: o Antonov NA-225 Mriya. A aeronave ultra pesada de transporte a jato possui seis motores e detém vários recordes de aviação relacionados a tamanho, mantendo o título de o maior avião do mundo ainda hoje. Ele foi projetado na Ucrânia em 1985, e apenas uma unidade foi completamente construída.



Infelizmente, durante a invasão russa à Ucrânia em 2022, o Mriya foi atacado e tornou-se inutilizável. Mas, esforços estão em andamento para tentar reconstruir a aeronave e fazê-la voar novamente.



A aeronave é impressionante em vários aspectos. Com 83 metros de comprimento, 17 metros e 12 centímetros de altura e uma envergadura de 88 metros, é alimentada por seis motores, cada um entregando 23 toneladas de empuxo. O Antonov pode carregar até 253 toneladas de carga e tem um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. Mesmo incrivelmente pesada, a aeronave cruza os ares a 804 km/h e chega a atingir uma velocidade máxima de 852 km/h.



O An-225 Mriya é admirado por sua beleza, além de seu tamanho e capacidade de carga impressionantes. Com seis opções de cores disponíveis, é uma atração deslumbrante no céu. Agora, os entusiastas da aviação podem desfrutar dessa maravilha diretamente em seus computadores e consoles por meio do Microsoft Flight Simulator.



O Antonov NA-225 Mriya é uma adição incrível ao game que já possui uma quantidade bem grande de aeronaves para escolher e sair voando. Segundo representantes da Xbox Brasil, ao comprar o An-225 Mriya no marketplace do jogo, todo o lucro irá para a Antonov Corporation para reconstruir o avião. A aeronave já está disponível no PC e chegará ao Xbox Series X|S e ao Xbox Cloud Gaming no fim de março.



É possível jogar Microsoft Flight Simulator em uma variedade de plataformas, incluindo Xbox Series X|S e PC por meio do Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows e Steam. O jogo também está disponível para Xbox One e dispositivos móveis compatíveis com o Xbox Cloud Gaming.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



