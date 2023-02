Review: Sonic Frontiers

Sonic Frontiers é mais uma investida da japonesa SEGA de reinventar uma de suas franquias mais relevantes e aproximá-la da atual geração de jogadores. No entanto, ao misturar diferentes elementos e estilos de jogabilidade, a resultante foi uma experiência desequilibrada e frustrante, embora ainda divertida em alguns pontos.



A história do jogo se desenrola ao longo de cinco ilhas principais, cada uma cheia de desafios, itens colecionáveis, personagens da franquia Sonic, inimigos e muitas lutas contra chefes. Infelizmente, o equilíbrio entre esses elementos é quase inexistente, resultando em vastos espaços vazios, colecionáveis pouco divertidos de se obter, algumas lutas muito fáceis e outras extremamente difíceis. A experiência acaba se tornando frustrante em vários pontos em função desse descompasso.



Sonic Frontiers coloca muita ênfase de seu gameplay no sistema de combate, o que é uma novidade na franquia. Embora o sistema funcione bem na maior parte do jogo e seja genuinamente divertido, a câmera que controla a visão do jogador pode ser um grande obstáculo. Muitas vezes, o ângulo em que ela se encontra interrompe o fluxo dos combos de batalha ou seções de plataforma que exigem controle e movimentação precisa, tornando a jogabilidade frustrante e fazendo com que os jogadores tenham que voltar atrás várias vezes.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com os problemas listados até o momento, a jogabilidade e o ambiente onde o jogo acontece são interessantes e divertidos. Revelar novas partes do mapa e desbloquear novos poderes ao longo do jogo são atividades divertidas e que, juntas com alguns chefões específicos, promovem momentos genuinamente épicos. Percorrer todas as ilhas, fazer loops, saltos e piruetas malucas é tão satisfatório quanto os fãs esperam da franquia. É aqui onde o jogo brilha e, de certo modo, se torna até viciante.



Outra parte verdadeiramente divertida do jogo são os portais cibernéticos, onde os jogadores podem experimentar a adrenalina de percorrer níveis 2D ou 3D inspirados na experiência clássica que tornou os jogos do Sonic tão memoráveis. Ao cumprir as missões extras relacionadas a essas corridas, os jogadores podem desbloquear até quatro chaves que lhes darão acesso aos diamantes do caos, avançando assim a história em direção às inevitáveis lutas contra chefes.



Há ainda a possibilidade de transformar o protagonista em Super Sonic, o que é muito legal e dá aos jogadores uma sensação de poder incrível, e que falta em outras partes do jogo. No entanto, esse aspecto do jogo também é muito limitado e curto, em contraste com as outras tarefas que os jogadores devem cumprir para progredir na história.



Embora a jogabilidade de Sonic Frontiers possa ser divertida, outros aspectos do jogo deixam muito a desejar. A história é rasa e carece de profundidade, a dublagem é ruim e os desafios variam entre simples demais e realmente desafiadores.



No geral, Sonic Frontiers é uma mistura de altos e baixos. A jogabilidade é divertida e frenética, mas a adição do sistema de combate ainda precisa de algumas melhorias para se tornar verdadeiramente satisfatória. A variedade de cenários é impressionante, mas a história é um pouco superficial e a dublagem deixa a desejar. No entanto, os fãs da franquia Sonic provavelmente encontrarão muito o que gostar neste novo título, especialmente se estiverem dispostos a superar alguns dos problemas técnicos.

Se você é um fã de jogos de plataforma e gosta de ação rápida e frenética, Sonic Frontiers pode ser um título que vale a pena conferir.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: