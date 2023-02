Review: Hogwarts Legacy

Desde quando a franquia se tornou um marco na cultura pop mundial, fãs de Harry Potter têm desejado habitar e interagir com o mundo mágico de Hogwarts e seus personagens. Com o lançamento de Hogwarts Legacy, o desejo se tornou realidade. O título é a realização de milhões de sonhos de infância de colocar o Chapéu Seletor, manipular o mundo com uma varinha e lutar contra bruxos das trevas.

Entretanto, apesar da qualidade do excelente trabalho de seu time de desenvolvimento, que criou um mundo incrivelmente detalhado e repleto de possibilidades, o game sofre com o contexto em que foi lançado e com algumas decisões criativas polêmicas.



Desde a cena inicial, o jogador é lançado em um mundo de feitiços, vassouras voadoras e lutas contra bruxos e criaturas mágicas. E apesar de uma parte significativa da base de fãs original de Harry Potter ter se oposto ao título devido às opiniões controversas da escritora J.K. Rowling contra a comunidade transgênero, é importante destacar que "Hogwarts Legacy" foi claramente cuidadosamente desenvolvido para ser inclusivo.



É importante destacar o grande esforço feito pelo estúdio Avalanche Software para tornar o mundo mágico de Potter mais inclusivo. Alunos e funcionários de Hogwarts vêm de todo o mundo, há implicações de que pelo menos um personagem é trans e em vários momentos sua narrativa faz menções importantes à comunidade LGBTQIA+. Mesmo se passando nos anos de 1800, há um pensamento progressista e moderno regendo as aventuras deste mundo mágico.



O castelo de Hogwarts é majestoso e imponente, cheio de segredos e detalhes que os fãs dos livros e filmes irão reconhecer e apreciar. O Salão Principal é particularmente espetacular, e a primeira vez que você sobrevoa o castelo montando uma vassoura é uma experiência emocionante que certamente fará fãs e não iniciados se sentirem livres e animados. O jogo também apresenta missões fora do castelo, incluindo a famosa vila mágica de Hogsmeade e as Terras Altas da Escócia.



A jogatina pelo mundo de Hogwarts Legacy é divertida e prazerosa do começo ao fim. Com cerca de 40 horas de jogo, o jogo inclui muitas aulas e aventuras noturnas pelo castelo de Hogwarts, mas também com muita exploração fora dele. Além de todas as atividades divertidas, o game também oferece um sistema de escolhas e consequências, permitindo que você crie sua própria história dentro do mundo mágico.



Sua jogabilidade também é satisfatória. Após ingressarem como estudantes de Hogwarts, os jogadores escolhem sua casa e seguem pela trama principal enquanto completam missões secundárias, envolvendo aulas de magia e outros desafios. O sistema de combate é baseado no uso das famosas varinhas, e os jogadores precisam aprender a controlar e combinar feitiços para derrotar adversários.

Além disso, há um profundo sistema de personalização de personagem, com a possibilidade de escolher a aparência, o vestuário e até mesmo a personalidade do avatar controlado pelo jogador..



Mas mesmo com todas essas características positivas, a decisão de colocar goblins como antagonistas centrais é problemática. Os goblins são conhecidos por serem avarentos e gananciosos, o que é um estereótipo ofensivo para uma raça inteira. Além disso, a representação deles como vilões é também questionável, pois perpetua a ideia de que personagens não brancos são mais propensos a serem maléficos ou ameaçadores. É importante destacar que a diversidade e a inclusão são importantes, mas é igualmente importante fazê-lo de maneira consciente e cuidadosa, evitando perpetuar estereótipos negativos.



Em resumo, Hogwarts Legacy é uma aventura mágica que realiza sonhos de infância e oferece uma visão inclusiva e espetacular do mundo de Harry Potter. Embora o contexto polêmico em que foi lançado e algumas decisões criativas não possam ser ignoradas, o jogo em si é uma experiência encantadora e divertida para fãs antigos e novos.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



