Preview: Undisputed

Undisputed é um jogo de boxe que promete reviver um gênero que, para muitos, está morto desde o Fight Night Champion, lançado pela EA Sports em 2011. O jogo, que passou a se chamar Undisputed após uma mudança de nome, traz esperanças e sonhos para os fãs do esporte, que já tiveram excelentes representações em jogos como Punch-Out !! e Knockout Kings da EA Sports.



O boxe já teve sua época de ouro nos jogos, mas a ascensão do MMA e do UFC acabou tomando conta do mercado. Agora, após anos de espera, Undisputed chega para tentar colocar o boxe de volta ao topo. E, pelos primeiros vislumbres que temos, há motivos para acreditar que isso é possível.



O jogo traz uma excelente representação dos boxeadores, que se parecem com seus colegas da vida real não apenas na aparência, mas também nos movimentos e em uma miríade de pequenas nuances. Cada lutador tem um estilo individual, ao invés de ser jogado em uma das várias categorias tradicionais usadas pelos jogos de luta de outrora. O jogo usa mocap para cada um dos boxeadores, e você realmente tem a sensação de que cada um tem um estilo próprio.



Os lutadores se movem de forma muito realista e, ao pressionar 'para cima' no d-pad, eles mudam para uma postura solta e leve que ajuda a mantê-los no alcance. O jogo ainda está em Acesso Antecipado, então há muitos detalhes que precisam ser aprimorados, como o fato de que o jogo se esforça para acompanhar suas entradas de botão após alguns socos. Mas, mesmo assim, já é possível ver que Undisputed tem um grande potencial.



O game traz 50 boxeadores da vida real para escolher, e há muitos mais já confirmados. É incrível ver como o desenvolvedor iniciante independente Steel City Interactive conseguiu obter os direitos de imagem de tantos boxeadores do passado e do presente.



Undisputed ainda precisa melhorar em alguns aspectos, como os socos, que precisam parecer mais impactantes. Mesmo que nem todo soco no boxe da vida real pareça tão impactante quando assistido na TV, é importante que os jogadores se sintam cada tiro. Esperamos que, ao longo de sua jornada na EA, Undisputed encontre aquele ponto ideal entre capturar o drama do boxe enquanto a maioria de nós o consome pela TV e o impacto estrondoso de ser um lutador de verdade.



Mesmo com esses pontos a serem aprimorados, Undisputed já é um jogo deslumbrante e com um grande potencial. O boxe merece voltar ao topo dos jogos de luta, e esperamos que Undisputed possa nos proporcionar essa experiência em breve.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



