Samsung lança o Samsung Gaming Hub, uma plataforma com potencial revolucionário para jogadores

A Samsung, líder em tecnologia de entretenimento, acabou de lançar no Brasil o serviço Samsung Gaming Hub, uma plataforma interativa para as suas Smart TVs que oferece aos jogadores acesso instantâneo, via nuvem, aos principais lançamentos de jogos de forma fácil e conveniente. Com esta plataforma, os usuários não precisam se preocupar em conectar um console ou baixar jogos, pois a tecnologia de streaming permite que eles joguem diretamente na TV, conectando apenas um controle de videogame ao aparelho.

Segundo representantes da marca, o Gaming Hub é uma opção ideal para aqueles que desejam jogar sem a necessidade de comprar um console de jogos ou jogos individuais. Além disso, a Samsung firmou parcerias com empresas como Xbox e Nvidia para oferecer aos seus usuários acesso aos melhores títulos do mercado, incluindo clássicos e grandes lançamentos.

Como usar o Samsung Gaming Hub

Para usar o Samsung Gaming Hub, você necessita ter uma Smart TV Samsung de 2022, um controle de jogos Bluetooth compatível e acesso à internet banda larga. Ao acessar a plataforma através do controle remoto, o usuário pode escolher entre vários aplicativos de streaming de jogos e assinar a opção que desejar. Além disso, a plataforma é compatível com diversos controles Bluetooth - como os de Xbox, Playstation e Nintendo Switch, tornando a jogabilidade mais conveniente, uma vez que controles de consoles antigos que estiverem pela cada poderão ser conectados ao serviço.

Os jogos disponíveis no Samsung Gaming Hub

A disponibilidade de jogos no Gaming Hub irá depender do tipo de serviço de streaming de games que o jogador decidir assinar. Se ele escolher assinar o Xbox Cloud Gaming, por exemplo, poderá acessar um catálogo de mais de 100 títulos disponíveis, entre exclusivos Xbox, como Sea of Thieves e Halo Infinite, até jogos multiplataforma, como games da franquia Assassin’s Creed, da Ubisoft.

O Samsung Gaming Hub tem o potencial de ser uma plataforma revolucionária por oferecer aos jogadores uma forma fácil e conveniente de jogar os principais lançamentos do universo dos games. Com a tecnologia de streaming, usuários poderão jogar diretamente da nuvem, sem a necessidade de comprar um console ou baixar jogos. Em um mercado onde o valor de aparelhos como o Xbox Series X e o Playstation 5 tem se tornado cada vez mais altos, uma solução como esta poderá abrir portas para a entrada de novos players no cenário gamer brasileiro.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: