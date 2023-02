Review: Warlander

Com todo o potencial de uma grande batalha épica, o game impressiona, mas peca em pontos básicos de seu gameplay.

Warlander é o mais recente jogo da Toylogic, o estúdio responsável pelo game “Happy Wars" de 2012. Ele é um jogo multiplayer que envolve duas equipes lutando pelo controle de castelos e núcleos. Com três pistas, torres e uma base em cada lado, Warlander pode ser comparado a um MOBA, mas a verdade é que ele tem muito mais a oferecer.



Além dos elementos típicos de MOBA, Warlander também tem uma pitada de combate medieval semelhante a jogos como Cavaleiros ou Mordhau, e uma pitada de defesa de torre. Tudo isso se mistura para criar uma experiência de jogo vibrante e divertida.



A jogabilidade de Warlander é baseada em duas equipes competindo para capturar o núcleo da outra equipe. Jogadores podem usar armas de cerco e corpo a corpo para defender ou invadir o castelo inimigo. Embora a premissa possa parecer simples, o Toylogic adicionou algumas nuances interessantes para manter as coisas interessantes.



O jogo tem três classes principais de personagens: o guerreiro, o clérigo e o mago. Cada classe tem suas próprias habilidades únicas, e jogadores podem personalizar seu equipamento para criar um loadout personalizado. No entanto, algumas classes parecem receber mais atenção do que outras, o que pode deixar alguns jogadores desapontados. Por exemplo, a classe clérigo parece faltar de impacto no campo de batalha e não é tão efetiva quanto o guerreiro na luta ou na cura de companheiros de equipe.



Além de escolher uma classe, as equipes também precisam decidir suas táticas e quais esquadrões usar para atacar ou defender. Por exemplo, jogar na defesa pode parecer chato no começo, mas pode ser uma das formas mais divertidas de jogar. Atirar em dezenas de inimigos enquanto eles tentam invadir a base é incrivelmente satisfatório, e isso pode ser ainda mais desafiador quando jogado com outros jogadores.



Em resumo, Warlander é uma experiência vibrante e divertida, com uma mistura única de elementos MOBA, combate medieval e defesa de torre. Embora algumas classes e papéis possam ser um pouco frustrantes, a jogabilidade geral é satisfatória.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: