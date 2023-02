Review: One Piece Odyssey

A franquia de anime e mangá One Piece é um fenômeno colossal, com mais de 1000 capítulos e episódios em ambas as mídias. Na maioria dos jogos da franquia, o foco é em gêneros de luta, como fighting games e jogos "Musou". No entanto, alguns poucos jogos investiram em jogos de RPG em turnos, como Legend of Rainbow Island, Grand Line Dream Adventure Log e Romance Dawn.



Em 2022, a Namco Bandai levou ao BGS 2022 a demo de um novo jogo de RPG em turno chamado One Piece Odyssey. A demo foi bem-recebida, e assim que foi lançada em 2023, as impressões positivas se mantiveram. O jogo se destaca por oferecer personagens, locais e cenários fielmente recriados a partir do universo de One Piece, além de contar com um sistema de combate que permite que os jogadores usem habilidades especiais e táticas variadas para derrotar os inimigos.



Para começar, o sistema de turnos é inteligente e trabalha com uma mecânica própria de “zonas” de batalha dentro da área de combate. Em cada zona, um ou mais personagens ficam isolados com uma quantidade de inimigos e precisa vencê-los para poder mudar de área e auxiliar os amigos, se não tiver ataques à distância. De vez em quando uma situação atípica surge onde há uma tarefa especial a ser cumprida durante a batalha, tanto para evitar o nocaute de um personagem como garantir a derrota de algum inimigo com algum personagem específico, dando um certo dinamismo.



A apresentação do jogo é belíssima e a direção de arte especialmente na interface caprichou com uma personalidade tão marcante quanto jogos como Persona, caracterizados pelo uso de cores vibrantes e texturas em elementos como barras de vida, menu de ações, e informes de status gerais de cada personagem.



Além da belíssima apresentação, o jogo ainda conta com atuação de voz abundante e belos efeitos sonoros, e o sistema de combate permite o uso de quase todo o bando em batalha, podendo fazer trocas durante o combate para substituir um personagem por outro, geralmente pra se beneficiar do sistema triangular de dano mais eficiente, tipo, Pedra-Papel-Tesoura, mas associado a Força-Técnica-Velocidade.



Além do combate, cada personagem também adiciona poderes especiais durante a exploração, como o tamanho diminuto do Chopper que permite passar por frestas pequenas, ou a habilidade de cozinheiro do Sanji que permite bonificar a equipe com bônus nos atributos.



Um dos pontos de maior interesse naturalmente é o enredo. A história do jogo foi escrita em conjunto com o próprio autor de One Piece, Eiichiro Oda, que trouxe uma aventura original onde uma garota possui o poder de mexer com as memórias. Dessa forma, ela não só gera uma desculpa para “enfraquecer” os membros do grupo, fazendo-os esquecerem suas técnicas especiais, como também é uma excelente justificativa para revisitar momentos icônicos da obra, como um pequeno detalhe: os eventos principais se mantêm, mas detalhes podem sofrer alterações.



Dessa forma, revivemos momentos marcantes de arcos populares de One Piece com situações novas que ajudam a preencher o enredo principal e a prover tarefas e atividades para rechear o jogo com conteúdo, uma desculpa conveniente para reciclar histórias e dar volume ao jogo.



Mas nem tudo são flores nessa jornada. Apesar das interessantes novidades na fórmula de combate por turno, parte dessa profundidade estratégica é lavada convés abaixo com uma dificuldade baixíssima e a ausência de qualquer opção de ajuste. Se for a sua primeira experiência com RPGs talvez seja justa, mas para jogadores mais veteranos os combates são extremamentes fáceis. Os inimigos causam pouco dano, os recursos renováveis e consumíveis são abundantes, e as situações especiais eventuais são bem… eventuais.



Essa questão pode ser solucionada via patch, claro, se a equipe de desenvolvimento quiser e se os consumidores pedirem pela adição de modos de dificuldade ou ajustes pontuais. Em seu atual estado, esse navio passeia por águas calmas, o que não é algo que destrói a experiência, apenas a torna mais trivial.



E seguindo a prática recorrente da produtora e distribuidora Namco Bandai, o título está totalmente em português, com exceção da atuação de voz. Então pra você que é fã dos chapéus de palha, tudo que posso desejar é: Bon Voyage! A jornada será bem divertida!



One Piece: Odyssey está disponível no PC, no PS4/PS5 e no Xbox Series S|X, distribuído pela Namco Bandai e desenvolvido pela ILCA Inc.

Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



