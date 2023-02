Review: Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage é uma verdadeira homenagem aos fãs leais da franquia, mas com certeza vai agradar também os não iniciados. Com o retorno de personagens famosos, o jogo oferece uma viagem ao passado, mas também apresenta um sistema de combate ainda mais profundo que o do último lançamento da série. Embora superficial em termos de história e desenvolvimento do personagem, Fire Emblem Engage é uma experiência satisfatória para os jogadores de longa data e também para os jogadores recém-chegados.



A história de Fire Emblem Engage é simples. O protagonista, Alear, é despertado de um sono de mil anos e é imediatamente jogado em um conflito intenso para salvar o continente de Elyos. Seu objetivo, assim como o do jogador, é coletar todos os 12 emblem rings, itens mágicos e poderosos que são essenciais para a vitória. Alear e o vilão Sombron são capazes de invocar as formas espirituais dos heróis clássicos da série Fire Emblem utilizando os anéis mágicos. Embora haja algumas revelações surpreendentes de personagens ao longo do caminho, a história aqui é superficial e geralmente composta de muita exposição e diálogos um tanto quanto genéricos.



Engage apresenta em seu elenco personagens conhecidos pelos fãs da franquia, incluindo Marth, Byleth, Roy, Ike e muitos outros. Similar à superficialidade do enredo, embora os personagens tenham pouco impacto na história em si, é inevitável se empolgar com a presença dos personagens mais icônicos de Fire Emblem juntos em um único jogo. Infelizmente, a maioria dos personagens clássicos tem pouca participação na histórica e fica mais retidos aos momentos de combate. Suas participações acabam sendo limitadas, resultando em uma certa pouca conexão com o jogador. Pessoas pouco familiarizadas com os heróis clássicos ainda se divertirão muito ao utilizá-los em campo certamente, já que cada um deles possui suas próprias personalidades, habilidades e trajetórias.



Fire Emblem Engage apresenta um sistema de combate avançado que combina um layout baseado em grade (ou grid) com a adição de elementos táticos extra nos formatos dos emblem rings. O jogo acaba oferecendo uma dificuldade um pouco maior em relação a outros títulos da série, mas compensa oferecendo, também, maneiras de retroceder várias ações tomadas ao longo de um mesmo combate. Ademais, a dificuldade é equilibrada pela grande variedade de opções de personagens e estratégias disponíveis. Cada personagem tem habilidades únicas e, com um elenco de lendas de Fire Emblem, é fácil encontrar alguém que combina com seu estilo de jogo. Além disso, a criação de ligações entre os personagens também ajuda a melhorar suas habilidades em combate, adicionando ainda mais profundidade ao sistema de combate.



Este sistema de combate é o destaque de Fire Emblem Engage, pois o jogo se concentra muito neste aspecto, sacrificando um pouco a profundidade da história e o desenvolvimento dos personagens. Sua jogabilidade oferece desafios, tornando-a gratificante e recompensadora. O sistema de combate é fluido e estratégico, exigindo que o jogador pense com cuidado sobre suas ações e escolhas táticas. A combinação das opções de estratégia com a dificuldade ajustável faz de Fire Emblem Engage uma experiência de jogo envolvente e desafiadora.



Para os parâmetros do Nintendo Switch, Fire Emblem Engage é muito bonito em termos de gráficos, com personagens e cenários bem detalhados. A animação de combate é fluida e é agradável ver os personagens em ação no campo de batalha. Sua trilha sonora é igualmente boa, com músicas épicas que complementam perfeitamente as cenas de batalha. No entanto, é importante mencionar que, embora a música e os efeitos sonoros sejam bem-feitos, a dublagem em português do Brasil está ausente e pode ser uma desvantagem para alguns jogadores.



Fire Emblem Engage é uma carta de amor para os fãs de longa data da série, com personagens clássicos e um sistema de combate ainda mais profundo. Embora a história e o desenvolvimento do personagem possam ser superficial, o combate é satisfatório o suficiente para manter os jogadores entretidos até o fim.

Se você está procurando uma experiência de combate desafiadora, Fire Emblem Engage é definitivamente o jogo para você. No entanto, se você está procurando uma história envolvente e desenvolvimento de personagens, pode ser melhor procurar outro lugar. Fire Emblem Engage está disponível exclusivamente no Nintendo Switch.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



