Review: Panda Punch

Explorando o gênero de plataforma com quebra-cabeças, Panda Punch acerta alguns jabs sem conseguir encaixar um direto matador.

O gênero de plataforma é uma das mais antigas e consolidadas categorias de jogos eletrônicos. Jogos clássicos como Mario e Sonic se tornaram embaixadores deste gênero na era 3D, ao lado de outros grandes nomes como Metroid e Castlevania, que criaram um modelo próprio de design extremamente popular. No entanto, existe também uma subcategoria menor, que combina elementos de quebra-cabeças com plataforma, que também tem seus próprios destaques, como Braid, Fez e Trine, que são jogos mais lentos, mas que colocam a resolução de problemas e o raciocínio em primeiro plano.



Panda Punch é o segundo jogo lançado comercialmente pelo desenvolvedor Ninja Rabbit Studios, indie aparentemente russo (eu pesquisei e não consegui confirmar pois o site está fora do ar) e que se define como puzzle-platformer.



A proposta é simples e direta: machucado durante um ataque alienígena, um panda vermelho tem seu braço substituído por uma prótese robótica que estica e…dá socos (Panda PUNCH!). A partir daí, o jogador precisa solucionar pequenos quebra-cabeças envolvendo mecanismos para avançar pelas fases, enquanto coleta cartas e moedas especiais, escondidas pelo cenário.



Há a presença de uma pequena variedade de inimigos na forma de robôs e alguns animais que não só oferecem ameaças ao jogador, como também podem servir como parte dos quebra-cabeças em virtude de características próprias de cada um.



A qualquer momento o jogador pode sair de uma fase e visitar a oficina do “pai panda” que oferece melhoramentos de dano e vida, além de habilidades especiais conquistadas após vencer alguns desafios específicos.



Em diversos momentos Panda Punch faz um bom trabalho em executar sua proposta com personalidade e bom design. Algumas placas nas primeiras fases sinalizam que há habilidades ainda a se conquistar, uma espécie de prenúncio de que há locais em casa estágio só acessíveis depois de desbloquear certas habilidades.



Isso parece muito com a revisitação tão comum em jogos do tipo “metroivania”, modelo popularizado por Metroid, mas aqui é um pouco menos orgânico, já que todo o jogo é estruturado em fases sequenciais. Para retornar a uma fase, basta voltar ao mapa central, escolher a fase e jogá-la novamente.



Panda Punch faz uma série de escolhas felizes em matéria de fluxo de jogo e design. Todo final de fase leva diretamente para a próxima, além de não haver longos tempos de espera entre uma fase e outra, ou entre uma falha e uma nova tentativa, mas isso não vem sem também uma série de inconveniências e limitações criativas.



Toda vez que você falha em uma fase é por dois motivos: ou você perdeu toda sua vida sendo acertado por inimigos ou caindo em armadilhas ou você inviabilizou o progresso ao cometer um erro de execução de algum quebra-cabeça.



Designers mais experientes conseguem implementar formas de contornar a falha ou de tentar novamente o quebra-cabeça sem precisar reiniciar um estágio. Aqui em Panda Punch alguns erros provocam um “travamento” da fase, onde se torna impossível progredir e você é obrigado a retornar ao último checkpoint via menu.



Além disso, a variedade de inimigos é muito limitada e há uma enorme e cansativa repetição de inimigos, ambientes e também de trilha sonora. Isso, claro, tem o perdão por se tratar de um pequeno título independente feito sem muitos recursos.



Esse fato faz com que se perdoe muitos dos elementos que diminuem Panda Punch, mas a presença deles faz com que ele não se torne um jogo excelente. Se fosse pra comparar com um pugilista, Panda Punch desfere e acerta vários golpes, mas é incapaz de nocautear e arrematar a vitória.



Em conclusão, Panda Punch é um jogo divertido que combina elementos de plataforma e quebra-cabeças de maneira interessante. Embora tenha algumas limitações, ainda é uma boa escolha para quem procura um desafio engraçado para jogar. O design de arte é colorido e simples, e a trilha sonora é agradável, mas não é impactante. Jogabilidade fácil e desafiante torna o jogo uma opção ideal para jogar em suas horas vagas.



Panda Punch está disponível no Steam, no Switch, PS4/PS5 e Xbox, distribuído pela Ratalaika Games S.L.

Esse texto foi escrito em conjunto por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: