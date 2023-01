Review: Chained Echoes

O gênero de RPG japonês, também conhecido como JRPG, alcançou seu auge durante a década de 90. Jogos clássicos como Chrono Trigger, Xenogears e Final Fantasy VI estabeleceram a Squaresoft como uma das maiores empresas de jogos na época e até hoje. Vários outros estúdios tentaram replicar o sucesso destes jogos de turn-based com gráficos 2D, seja através de jogos com gráficos HD-2D como Octopath Traveler, também da Square Enix, ou remasters dos seis primeiros jogos da franquia Final Fantasy, infelizmente não tão bem recebidos pelos fãs.



Matthias Linda, desenvolvedor que trabalhou quase sozinho no jogo Chained Echoes, trouxe de volta tudo o que fez o gênero ser popular e ainda melhorou os pontos negativos dos jogos antigos. O jogo foi elogiado por Arthur Tayt-Sohn na sua crítica: "Chained Echoes é digno da era de ouro dos JRPGs".



A história começa com o protagonista, Glenn, acordado por sua mãe, mas diferente de outras vezes, ele é acordado com um tapa e descobre que está em uma nave com seus companheiros mercenários, o Band of the Iron Bull. Glenn é um piloto de Sky Armor, robôs gigantes usados para combate aéreo e terrestre, e tem a missão de destruir a Opus Stone, fonte de energia para as armas do exército de Taryn, um dos três reinos do reino de Valandis.



A missão acaba se tornando uma grande tragédia após a destruição da pedra causar uma explosão que mata centenas de pessoas e leva à assinatura de um tratado de paz entre Taryn, Escanya e Gravos.

O jogo muda seu núcleo narrativo para o reino de Taryn e coloca o jogador no controle da princesa Celestia, disfarçada como soldado com o nome de Lanne em uma cidade vizinha. Ao controlar Lanne, o jogador pode entender as subtramas políticas que ameaçam a paz entre os reinos após mais de 100 anos de conflito.



Ao finalizar a introdução de Celestia, o jogo continua em Farnsport, mas dessa vez o jogador irá vivenciar o festival local que está acontecendo sob a ótica de Victor, e a ágil ladra Sienna. Os personagens acabam se conectando de uma maneira inusitada, Victor, um nobre escritor, está se divertindo no festival e visando obter chips para comprar equipamentos mais baratos, mas ele não esperava que Sienna era a pessoa que estava vendendo os matérias e acaba aplicando um golpe no personagem.



É interessante que mesmo com introduções bastante curtas, o traço de personalidade dos protagonistas é trabalhado de uma forma simples, ela se torna agradável devido ao balanço entre narrativa, exploração de cenários e batalhas.



Com a jogabilidade enraizada nos clássicos, as batalhas de Chained Echoes são baseadas em turnos, com um sistema de ações estratégicas que permite aos jogadores escolherem suas ações com antecedência e avaliar as consequências de suas decisões. Além disso, há uma série de habilidades e técnicas que podem ser desbloqueadas ao longo do jogo, que permitem aos jogadores personalizarem seus personagens e adaptarem sua estratégia às necessidades da batalha.



O sistema de combate em Chained Echoes também tem a capacidade de evoluir ao longo do tempo, o que significa que os jogadores devem estar sempre atentos a novas habilidades e técnicas que aparecem, além de ajustarem sua estratégia de acordo com as circunstâncias. Isso mantém as batalhas interessantes e desafiadoras, sem jamais se tornarem monótonas.



Além de sua jogabilidade sólida, Chained Echoes também tem um enredo incrivelmente rico e envolvente. A história principal se concentra no conflito entre os três reinos do reino de Valandis, mas há uma série de subtramas políticas e pessoais que se desenrolam ao longo do jogo. Ao controlar diferentes personagens, o jogador pode ver a história de vários pontos de vista, o que torna a história muito mais interessante e imersiva.



A trilha sonora de Chained Echoes também é digna de menção, com uma série de músicas épicas e emotivas que complementam perfeitamente a atmosfera do jogo. A produção de som geral é de alta qualidade, com efeitos sonoros detalhados e vozes excelentes.



Em última análise, Chained Echoes é um jogo incrivelmente bem equilibrado, com uma combinação perfeita de jogabilidade clássica, história rica e envolvente e produção de som de alta qualidade. É um jogo que honra o legado dos clássicos dos RPGs japoneses e prova que o gênero ainda tem muito a oferecer. Se você é um fã de RPGs ou simplesmente gosta de jogos com uma boa história e jogabilidade sólida, Chained Echoes é um jogo que definitivamente vale a pena experimentar.



Chained Echoes está disponível para todos os consoles da geração atual, além de para o Mac e PC também.

Esse texto foi escrito em conjunto por André Mesquita e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



