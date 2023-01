Review: World Championship Boxing 2

Gerenciador simula o caminho para o topo do boxe

World Championship Boxing Manager 2 é o sucessor oficial de um jogo lançado há mais de 30 anos. O jogo permite que os jogadores assumam o controle de seus próprios ginásios de boxe enquanto treinam e gerenciam seus lutadores em sua jornada rumo ao topo do mundo do boxe.



O jogo é um simulador de gerenciamento esportivo com dois modos principais: o modo história e o modo carreira. O modo história funciona como um tutorial, levando os jogadores por vários cenários em um nível de dificuldade menor, que ajuda a estabelecer as mecânicas e ensinar aos jogadores como o jogo funciona. O modo história também desbloqueia personagens, incluindo famosos boxeadores históricos, que podem ser recrutados como lutadores e equipe de treinamento no modo carreira.



O modo carreira é o coração de World Championship Boxing Manager 2. Depois de aprender as mecânicas básicas do jogo, o modo carreira lança os jogadores para a administração de seus próprios ginásios de boxe e gerenciamento de um grupo de lutadores que podem ser recrutados e personalizados. Cada lutador recrutável tem habilidades e especialidades únicas, então os jogadores devem escolher cuidadosamente quais lutadores eles decidem trazer. Uma vez que uma equipe de lutadores é recrutada, os jogadores podem imediatamente começar a agendar lutas e escolher quais atributos treinar para levar seus lutadores dos níveis amadores do boxe até o topo do nível profissional.



O que eu realmente aprecio em World Championship Boxing Manager 2 é a liberdade dada aos jogadores. No modo carreira, eu nunca senti que precisava fazer algo específico. Eu pude experimentar especializar lutadores diferentes em várias habilidades e agendar lutas para eles em meu próprio ritmo enquanto aprendia cada vez mais sobre o jogo. Há muitas opções para escolher, incluindo torneios de campeonato, lutas de knock-out sazonais e lutas de exibição e prêmios. Ao gerenciar durante as lutas, algumas opções terão um impacto diferente baseado em como você treinou um lutador, o que dá uma profundidade significativa a um jogo relativamente simples na superfície. Por exemplo, se eu tiver um lutador que se destaca em socos rápidos e poderosos, mas carece de resistência, terei que escolher tentar vencer a luta rapidamente antes de arriscar meu lutador se cansando e sendo derrotado nas últimas rodadas.



A direção de arte de World Championship Boxing Manager 2 é fundamental para completar o pacote inteiro. Em vez de atualizar o design para um mais realista, o jogo opta por designs pixelados mais únicos que apresentam personagens realmente interessantes. As animações de luta não são excessivamente complexas, o que torna a apresentação mais acessível para pessoas sem muito conhecimento sobre o mundo do boxe. Isso ajuda a tornar o jogo mais simples e fácil de entender para aqueles novos tanto no boxe quanto em simulações de gerenciamento.



Se eu tivesse que encontrar um problema com World Championship Boxing Manager 2, seria que a simplicidade às vezes levou à confusão nas primeiras horas que passei jogando. Nem tudo é definido claramente no jogo se você, como eu, pular direto para o modo carreira primeiro. Mas depois de passar algumas horas jogando e experimentando diferentes opções, tudo ficou mais claro. No geral, World Championship Boxing Manager 2 é um jogo divertido e desafiador que oferece muita liberdade para os jogadores experimentarem e encontrar sua própria estratégia vencedora.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



