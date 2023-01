Review: The Witcher 3 Next-Gen Update

A versão atualizada do jogo The Witcher 3: Wild Hunt para PS5 traz aperfeiçoamentos em todos os aspectos e é um dos exemplos mais bem sucedidos de sua categoria. Com melhorias na qualidade de vida e gráficos adequados à geração atual de consoles, essa nova edição é uma excelente oportunidade para jogar ou revisitar as aventuras de Geral de Rivia.



Desde seu lançamento original em 2015, The Witcher 3: Wild Hunt, desenvolvido pela polonesa, CD Projekt, tem sido elogiado por sua história e jogabilidade incríveis. A atualização para as novas gerações de consoles, como Playstation 5 e os novos Xbox, era aguardada há tempos e finalmente está entre nós.



A edição completa do jogo para PS5, Xbox Series X/S e PC é potencialmente a versão definitiva de The Witcher 3. O título traz uma série de melhorias na qualidade de vida, gráficos incrementados e algumas outras atualizações para tornar o jogo mais alinhado às expectativas atuais. Além de tudo isso, a melhor parte é que os jogadores que já possuem a versão para PC, PS4 e Xbox One podem baixar a atualização sem custo adicional.



O departamento de gráficos foi um dos que recebeu grande atenção por parte da equipe de desenvolvimento nesta versão do jogo. O modo de Ray Tracing é realmente incrível, dando profundidade às diferentes localidades do jogo através de melhorias na iluminação. Até os modelos dos personagens foram atualizados, tornando seus movimentos mais fluidos e menos rígidos.



Outro aspecto positivo deste upgrade é a variedade de escolhas nas mãos do jogador. O modo de Ray Tracing mantém uma taxa de quadros de 30fps, proporcionando uma nova imersão na história, mas aqueles que preferem uma jogabilidade mais fluida podem optar pelo modo de desempenho, que mantém uma taxa de sessenta quadros por segundo e ainda oferece gráficos bem impressionantes.



Acerca de bugs e problemas técnicos que, muitas vezes, afetam jogos da CD Projekt, felizmente, esta versão de The Witcher 3 opera muito bem, evitando problemas que afetem o grau de imersão do jogador. Além de melhorias e acertos técnicos, o jogo também conta com recursos adicionais, presentes apenas nesta versão, como o modo foto para capturar imagens de Geralt em ação, atualizações no cenário e ambientes do jogo e pequenos detalhes que conectam o título com a recente série da Netflix baseada na propriedade intelectual original.



Vale mencionar, ainda, uma mudança específica para a versão para Playstation 5 do game. Ela conta com feedback háptico para o controle DualSense, e em vez de parecer um adicional desnecessário, funciona surpreendentemente bem. Há uma sutileza na vibração para diferentes ações no jogo, desde cavalgar o cavalo Roach até jogar Gwent - o jogo de cartas do universo de The Witcher.



Em resumo, o upgrade de The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition torna excelente o já incrível jogo da CD Projekt. Como é fornecida gratuitamente para quem já possui a versão para PC, PS4 e Xbox One, não há desculpa para esses jogadores não revisitarem o título. E para aqueles que nunca jogaram The Witcher 3 antes, essa é a oportunidade perfeita para desfrutar desse game incrível.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



