Jogos para ficar de olho em 2023

2023 promete ser um ano incrível para os amantes dos jogos de videogame. Com tantos títulos emocionantes e inovadores sendo lançados para todas as plataformas, os jogadores terão muito o que se divertir. Para ajudar aqueles que entendem pouco sobre o mundo dos jogos de videogame, vamos apresentar uma lista dos jogos mais esperados deste ano



Em primeiro lugar, temos Forspoken, que será lançado em 24 de janeiro para PlayStation 5 e PC. Este jogo é desenvolvido pela Square Enix e mistura parkour, poderes mágicos e combate corpo a corpo. A história acompanha a personagem Frey, que é transportada do mundo real de Nova York para o reino fantástico de Athia. Ela conta com a ajuda de uma pulseira inteligente e falante. Quem quiser experimentar o jogo antes de seu lançamento oficial pode jogar uma demo gratuita no PS5.



Em seguida, temos o remake de Resident Evil 4, que será lançado em 24 de março para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC. O jogo leva a aventura solo do famoso policial Leon S. Kennedy para uma nova geração de consoles. O remake trará gráficos atualizados, novas mecânicas, mais interação com os cenários e a incrível habilidade de contra-ataques com faca. Fãs da franquia estão ansiosos para retornar e se aventurar no misterioso vilarejo europeu infestado pelo vírus "Las Plagas".



Em maio, será lançado The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. A manipulação do tempo parece desempenhar um papel fundamental na próxima aventura de Link, que irá alcançar ilhas flutuantes no topo dos céus. A Nintendo ainda não revelou muitos detalhes sobre o jogo, mas fãs especulam o possível retorno do vilão Ganondorf.



Em junho, teremos o lançamento de Street Fighter 6 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, PC e fliperamas. A lendária franquia de jogos de luta retorna com força total neste novo jogo da Capcom. Street Fighter 6 conta com modo história renovado e a possibilidade de realizar lutas na rua com jogadores ou NPCs em áreas livres a serem exploradas. Além disso, o jogo conta com novas mecânicas e um modo on-line.



Por fim, em 22 de junho será lançado Final Fantasy 16 para PlayStation 5. Os fãs de Final Fantasy terão o jogo em dose dupla em 2023, já que a segunda parte do remake de Final Fantasy 7 será lançada no final do ano e será acompanhada por Final Fantasy 16. Este novo título apresenta uma história ambientada em um mundo medieval fantástico, com dragões e monstros. A jogabilidade será baseada em ação e combate em tempo real, com personagens que podem usar magia e habilidades especiais para enfrentar inimigos. Os gráficos do jogo são impressionantes e prometem oferecer uma experiência incrível para os jogadores.



Esses são apenas alguns dos jogos que serão lançados em 2023 e que estão gerando muita expectativa entre os jogadores. Além desses títulos, haverá muitos outros jogos emocionantes e divertidos que serão lançados para todas as plataformas, incluindo jogos para celulares e tablets. Então, se você é um jogador ou está pensando em se tornar um, este é o ano perfeito para mergulhar no mundo dos jogos de videogame e se divertir com as novidades que estão por vir.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo.