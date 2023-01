Playstation divulga lista dos jogos mais baixados de sua loja online em 2022

A PlayStation, uma das gigantes do mundo dos games, acabou de divulgar em seu blog oficial os jogos mais baixados em sua loja virtual, a PlayStation Store, durante o ano de 2022. Os títulos foram divididos entre três plataformas diferentes: Playstation 5, Playstation 4 e Playstation VR.

No topo da lista dos mais baixados no PS5, está o jogo de futebol FIFA 23, da EA Sports. O game já figura na lista dos mais vendidos há muitos anos e conseguiu manter-se no topo mesmo com a chegada de novos jogos. Em segundo lugar, está God of War Ragnarök, um dos exclusivos dos consoles da Sony mais aguardados dos últimos tempos. Por fim, fechando temos também no topo o jogo de tiro em primeira pessoa Call of Duty: Modern Warfare II, continuação de uma das franquias mais bem sucedida do universo gamer



Na plataforma PS4, outra vez o jogo FIFA, agora na versão 22, ficou no topo. Em segundo lugar, encontramos sua versão anterior FIFA 21 e em terceiro lugar, o exclusivo The Last of Us Part II. Já no PS VR, plataforma de jogos em realidade virtual da Playstation, o título mais baixado foi Astro Bot Rescue Mission, onde os jogadores controlam um robô em busca de seus companheiros robôs perdidos. Além dele, o divertido Fall Guys também foi um dos preferidos dos jogadores.



Na lista também aparecem outros jogos de sucesso, como GTA V, Red Dead Redemption, títulos da franquia Resident Evil, da japonesa CAPCOM, e muitos outros. É interessante perceber como os jogos oriundos de franquias tradicionais ainda mantêm sua popularidade, mesmo com a chegada de novos títulos, séries e tecnologias. A PlayStation Store apresenta uma variedade bem ampla de jogos para todos os gostos e plataformas, e com a divulgação da lista dos mais vendidos no ano passado, é fácil perceber que os jogadores ainda estão procurando por jogos clássicos além de títulos novos e emocionantes.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



