Review: Vengeful Guardian: Moon Rider

Se você está procurando um jogo divertido e retrô, Vengeful Guardian: Moonrider é uma ótima escolha. Publicado pela The Arcade Crew, que também lançou títulos como Blazing Chrome e Infernax e com amplas referências a jogos clássicos como Ninja Gaiden, Castlevania e Mega Man, o jogo segue a história do um cyborg Moonrider, criado para lutar contra rebeldes que querem derrubar seus governantes tirânicos. No entanto, algo deu errado com sua programação e, depois de descobrir que estava sendo usado como uma arma para o mal, ele parte em uma jornada para destruir quem o estava controlando, na esperança de tornar o mundo um lugar mais justo.



O jogo de plataforma 2-D possui oito fases, cada uma com um desafio final contra um chefão. Assim como nos títulos clássicos de Mega Man, você decide que estágios irá encarar primeiro. Há uma grande variedade de inimigos e desafios em cada um deles e cada vez que você derrota o chefão ao final, você ganha uma nova habilidade especial que poderá ser útil contra os obstáculos à frente. Visualmente, as fases são semelhantes, mas mudanças nos vilões e na jogabilidade entre elas ajudam a quebrar a monotonia.



A estética do jogo é escura e sombria, com muitos pretos, cinzas e marrons. Sem dúvida, é uma escolha estilística que dá ao jogo um ar bastante retrô, mas acaba deixando tudo um pouco moroso demais. Felizmente, a trilha sonora do game é de alta qualidade e ajuda a tornar a experiência mais empolgante do começo ao fim.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jogabilidade é bastante simples, mas muito satisfatória, consistindo principalmente em se mover, deslizar e pular. Também há um poderoso divekick que o jogador pode fazer no ar e sequências de algumas wall jumping também. Embora possa parecer um conjunto de movimentos um pouco limitado, este é um daqueles jogos em que você precisará bem sistema de movimentação para passar pelas oito fases disponíveis. O game traz um tutorial que é breve, mas que vale a pena completar antes de começar a história principal.



No geral, Vengeful Guardian: Moonrider é um jogo divertido que agradará fãs do gênero de ação e plataforma em 2-D. Embora seja derivativo e não inove muito, ainda é uma experiência excitante e bacana, além de bastante nostálgica. Vale a pena jogar se as suas expectativas com ele não forem altas demais. O jogo está disponível para o Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, e PC (Steam).



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags