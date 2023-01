Review: Atari 50

Uma coletânea de jogos com conteúdo e qualidade que mudará a forma como as futuras coleções de títulos retrô são feitas

Atari 50: The Anniversary Celebration é uma experiência interativa que oferece ao mesmo tempo uma coletânea de jogos e um documentário e exibe uma visão fascinante sobre a história da Atari, uma das maiores fabricantes de jogos de todos os tempos. O título divide a cronologia da marca em uma série de linhas do tempo que se sobrepõem naturalmente e abordam as origens, os altos e os baixos dos principais consoles e jogos da marca, além de momentos que marcaram a história dos videogames.



Cada linha do tempo contém uma variedade de elementos interativos, incluindo vídeos, materiais de marketing antigos e manuais, bem como jogos que podem ser jogados. Alguns dos vídeos incluem imagens de arquivo de documentários e reportagens, mas a maioria consiste em entrevistas originais criadas especificamente para esta coleção com os desenvolvedores originais dos jogos, bem como programadores contemporâneos inspirados pelos jogos da Atari.



Estão disponíveis para jogar cem títulos, incluindo jogos de 2600 e arcade, bem como jogos das linhas de computador da Atari e dos consoles menos bem-sucedidos como o Atari 5200, 7800 e Jaguar. Você também pode jogar alguns jogos do Lynx, o sistema portátil da Atari. Alguns jogos também estão disponíveis em versões modernizadas com gráficos e melhorias de jogabilidade atualizadas, bem como alguns jogos originais inspirados nos clássicos. Alguns jogos também podem ser desbloqueados ao longo do jogo, fornecendo um incentivo adicional para explorar cada faixa e sua linha do tempo.



Além de jogos bastante nostálgicos para os jogadores de Atari, a coleção também inclui jogos que nunca foram lançados, como Airworld e Swordquest 4. Enquanto alguns dos jogos, especialmente os clássicos de arcade, podem ser jogados repetidamente, há também muitos títulos que oferecem uma jogabilidade curta mas interessante. Alguns dos primeiros títulos para o arcade e muitos dos jogos do Atari 2600 são bastante primitivos pelos padrões atuais e a jogabilidade simplesmente não resistiu ao teste do tempo como jogos como Asteroids, Tempest e Centipede.



É importante notar que esta coleção se distingue de outras coleções de jogos retrô, pois além de incluir a biblioteca de jogos, também fornece um contexto histórico e de criação dos jogos, tornando mais interessante para os jogadores descobrir cada jogo, e seus desafios e histórias.



Atari 50: The Anniversary Celebration é uma coleção de jogos que mudará a forma como as futuras coleções de jogos retrô são feitas. Além de uma grande variedade de jogos, a coleção também oferece uma visão fascinante da história da Atari, permitindo que os jogadores explorem a evolução dos jogos e seus desafios de programação. Jogadores de todos os níveis de interesse em jogos clássicos poderão se divertir com esta coleção e sua variedade de conteúdo interativo.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



