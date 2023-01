Review: Need for Speed Unbound

Com New For Speed Unbound, a lendária Criterion Games retorna ao segmento de jogos de corrida de rua que a consagrou durante a era da série Burnout. Com Unbound, a desenvolvedora apresenta um título repleto de corridas intensas e visuais incríveis, assim como decisões criativas interessantes. No entanto, algumas escolhas de design parecem desnecessárias e não acrescentam muito à experiência de jogo. A Criterion Games é conhecida por criar jogos de corrida de alto nível e New For Speed Unbound não é diferente, oferecendo aos jogadores uma experiência emocionante e desafiadora. No entanto, alguns elementos do jogo parecem ter sido incluídos apenas para preencher espaço e não acrescentam muito à jogabilidade.



Unbound traz de volta as emocionantes corridas pelas ruas e um sistema de personalização de automóveis bastante detalhado, além de uma trilha sonora incrível. O mapa do game, inspirado em Chicago, e chamado de Lakeshore City, é uma obra de arte com suas ruas molhadas e reflexos brilhantes. Vale ressaltar que este é um título exclusivo para a geração atual de consoles (Xbox Series X|S e Playstation 5) e para o PC. Com gráficos impressionantes, é fácil ficar perdido no modo de foto do jogo, admirando a beleza da cidade. O que diferencia Unbound de jogos anteriores da franquia Need For Speed são efeitos visuais cartunescos e elegantes, como grafites em forma de asas, e trilhas de luz criadas ao redor do carro e ativados quando o jogador executa manobras específicas. Esses efeitos são ainda mais impressionantes quando sobrepostos ao cenário realista de Lakeshore City. No entanto, esta mescla entre arte e realismo pode causar algum ruído na percepção de jogadores que preferem um estilo visual ao outro.



Divertidas corridas de rua e emocionantes perseguições policiais fazem com que cada carro de Need For Speed Unbound pareça único e divertido de dirigir nas ruas molhadas de Lakeshore. Cada veículo torna-se genuíno, especialmente com atualizações de desempenho adicionais. No entanto, a história do jogo ameaça prejudicar o aproveitamento dessa experiência personalizável com monólogos prolixos e genéricos, que não levam a história adiante e não tornam seus personagens memoráveis ou mesmo agradáveis.



O modo história não é ruim e até melhora quando passa a envolver outros corredores de rua, com personalidades mais bem definidas, por meio de missões secundárias. Nessas missões, os jogadores são encarregados de dirigir de um ponto a outro, às vezes com policiais em perseguição, ou de pegar um companheiro de corrida que precisa de uma carona, adicionando mais personalidade aos NPCs com os quais o jogador competirá por meio de diálogos durante cada missão. Ademais, Os jogadores têm acesso a uma grande variedade de peças de carro que podem melhorar o desempenho de cada veículo conforme progridem na história do jogo.



Apesar do extenso volume de diálogos, a jogabilidade em Need For Speed Unbound brilha com um formato de mundo aberto que permite aos jogadores dirigirem pelo mapa de um evento ao outro. A mecânica de direção é muito bem feita e promove uma experiência agradável de condução pela cidade. No entanto, o mundo virtual do jogo parece não responder às ações do jogador da maneira que se espera. A polícia, por exemplo, persegue os jogadores com maior intensidade, dependendo de quais eventos são concluídos, e dificilmente oferece um desafio em comparação com a dificuldade de ganhar o primeiro lugar em alguns desafios pré-determinados.



O modo multiplayer traz um alto nível de qualidade a Need for Speed Unbound, permitindo que os jogadores compitam entre si e obtenham carros disponíveis dentro e fora do modo de história. A dinâmica de competição - ou o bom e velho "racha" - entre os jogadores é altamente satisfatória, mas seria ainda melhor se o mundo de Unbound fosse mais interativo e tivesse uma variedade maior de atividades para os jogadores participarem. Isso aumentaria ainda mais a sensação de imersão e a diversão no jogo. Além disso, como o modo multiplayer de Need for Speed Unbound é tão bem feito, seria interessante ver a Criterion Games desenvolver ainda mais essa parte do jogo em futuras versões.



Apesar do sucesso da Criterion Games em retornar ao gênero de corrida com Need for Speed Unbound, há uma sensação de que o desenvolvedor esteve limitado em oferecer uma experiência verdadeiramente distinta e vibrante, como foi alcançada anteriormente em jogos como Burnout. A Criterion parece ter segurado o potencial do jogo de oferecer algo diferente e colorido, o que é uma pena, pois há muito espaço para criatividade e inovação no mundo dos jogos de corrida. Seria interessante ver a equipe explorar esses elementos mais amplamente em futuras versões de Need for Speed.



Sem dúvida, a equipe da Criterion deve considerar expandir ainda mais a qualidade do sistema de direção e os toques visuais de desenho animado presentes em Need for Speed Unbound em futuros títulos da série. Seja em continuações de Unbound ou em novos jogos completamente, há muito potencial para a equipe explorar e aprimorar esses elementos de maneira a oferecer uma experiência de jogo ainda mais emocionante e imersiva para os jogadores. Seria interessante ver a Criterion Games levar esses recursos ao próximo nível em seu próximo título de corrida de rua.



Need For Speed Unbound está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S e Windows PC. Um código do PlayStation 5 para Need For Speed Unbound foi fornecido à Screen Rant para fins desta análise.

Esse texto foi escrito em conjunto por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



