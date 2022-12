Review: Dwarf Fortress

Com uma simulação complexa e 20 anos de bagagem, Dwarf Fortress é uma fortaleza de mecânicas e possibilidades que vai te render histórias incríveis

A caravana chegou e uma base provisória ao pé da montanha foi montada no subsolo. Com os primeiros preparativos assegurados, a construção da fortaleza se iniciou com um bom armazém de estocagem.

Foram construídos dormitório, refeitório e um salão comunal. Os integrantes da expedição foram se aprimorando e desenvolvendo suas habilidades. O mineiro se tornou expert. O carpinteiro, um exímio produtor. Os planos de cultivo de uma fazenda subterrânea estavam indo de vento em popa e na próxima primavera o trabalho seria iniciado.



O estoque estava preparado para o inverno seguinte. Provisões, materiais e aposentos confortáveis, mas foi aí que o primeiro grande problema apareceu: o rio que fornecia água fresca secou e o lago mais próximo congelou quando o clima esfriou. A água potável da expedição acabou e o grupo não sabia o que fazer para solucionar a sede.



A tragédia ceifou a vida de dez pessoas. Os corpos se amontoavam na mina e, quando tudo parecia perdido, a estação seguinte veio, o lago descongelou e a água voltou. Os sobreviventes limparam os corpos e levaram os restos mortais a uma câmara separada. O mestre carpinteiro. O escavador lendário.

Os líderes da expedição. Homens valorosos que perderam suas vidas e tornaram-se almas que não conseguiram descansar em paz. Sem um enterro digno e honrado, seus fantasmas passaram a assombrar a montanha.



Com apenas dois adultos e duas crianças a expedição caminhava ao seu fim, mas eles decidiram não desistir. Com extrema dificuldade, cuidaram em assegurar água, comida e provisões gerais para o inverno seguinte. Lutaram contra a insanidade e o desespero e conseguiram construir memoriais para cada um que partiu, acalmando, assim seus fantasmas.



Sem mais assombrações, a expedição estava novamente viável e a ajuda começou a chegar. Uma das crianças cresceu e agora eram três adultos para trabalhar e sobreviver. Chegaram mais quatro indivíduos na estação seguinte e quando atingi cerca de cinco horas de jogo, o grupo já tinha dezoito pessoas. Eu não tinha visto o tempo passar, mas precisei parar a partida para realizar outros afazeres e descobri o poder que esse jogo tinha.



Essa história nasceu de uma experiência real com o game Dwarf Fortress. O lendário simulador que há 20 anos os irmãos Tarn e Zach Adams trabalham na implementação de sistemas e mecânicas que somados ao poder da narrativa tornam o título gigantesco.



Originalmente com gráficos rudimentares utilizando símbolos de teclado como arroba, acentos, letras, números e demais sinais, o projeto se sustentava no poder da imaginação e na complexidade crescente de seus sistemas. Após anos trabalhando com essa estética um tanto difícil de digerir, os irmãos decidiram trabalhar com a implementação de gráficos mais… ilustrativos. Os símbolos foram substituídos por imagens similares a jogos dos anos 90, utilizando pixel art.



Se jogos de gestão como Sim City, Civilization ou Humankind podem parecer sobrepujantes com seus menus e interfaces cheios de detalhes, abas e sub-seções, Dwarf Fortress eleva este patamar a um novo nível. Além da quantidade colossal de menus, janelas e abas necessárias para entender minuciosamente o que se passa na expedição, a navegação por eles nem sempre é perfeita e amigável. Pra piorar, o tutorial é muito sucinto e mal arranha a superfície da profundidade do jogo, servindo apenas como guia para que o jogador aprenda a usar as ferramentas mais básicas.



Esse é o tipo de jogo que não vai te dar respostas fáceis e vai te obrigar a recorrer à comunidades online pra compreender o que aconteceu com sua civilização e por qual motivo ela foi completamente dizimada por uma horda de girafas selvagens e como fazer pra evitar isso.



Um dos motes do jogo inclusive é “perder é divertido”. E é por meio do “Game Over” que o jogador irá aprender com seus erros, seja buscando evitá-los na próxima partida, seja buscando na comunidade online dicas e truques, mas sempre se tornando uma história pra contar.



Este não é um jogo para todos os públicos, mas se você deseja experimentar histórias mirabolantes geradas pela narrativa emergente do sistema procedural de Dwarf Fortress e descobrir se você é capaz de liderar e gerir essa expedição imprevisível, então essa nova versão que acaba de ser lançada é com certeza a melhor forma de experienciar o jogo.



Dwarf Fortress é um exclusivo de PC e está disponível no Steam. A chave para análise foi fornecida pela Kitfox Games.



Esse texto foi escrito em conjunto por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo: