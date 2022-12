Review: Sackboy: Uma Grande Aventura (PC)

Desde a elogiada série Little Big Planet, Sackboy já havia conquistado certo nível de carisma e carinho, suficientes para que sair da condição de mero mascote para tornar-se protagonista de seu próprio jogo.

A Sony já havia experimentado com a ideia em títulos menores como em Sackboy’s Prehistoric Moves e Run, Sackboy, Run. Apesar de não ter o mesmo carisma que Kratos, de God of War, e Nathan Drake, da série Uncharted, os resultados de seus jogos anteriores animaram a gigante japonesa para investir em uma aventura maior para o pequeno boneco de pano.



Sackboy: Uma Grande Aventura é um jogo de aventura e plataforma em 3D que pega emprestado de títulos como Super Mario 3D World, Tearaway e Ratchet & Clank e concentra várias dessas referências em uma experiência de jogo simples, acessível e divertida.



A estrutura do jogo segue a base de seu gênero, com um mundo principal com diversas fases, cada uma com diversos colecionáveis. Esses, por sua vez, se dividem entre colecionáveis de personalização e objetivos de fase, incentivando a exploração e a rejogabilidade de fases. Há alguns embates em cada fase, mas com o mínimo de dificuldade a fim de entreter jogadores com menos habilidade ou bagagem de videogame.



Há em cada fase um esforço por parte da equipe de desenvolvimento do game em oferecer uma variedade de mecânicas exclusivas, fases musicais, desafios especiais e toda sorte de ideias que apesar de não serem exatamente inovadoras, são muito bem vindas.



O jogo segue um padrão similar aos de títulos do mesmo tipo criados pela Nintendo, apesar da Sony não abrir mão de utilizar sua marca registrada de criar histórias mais elaboradas, inclusive com uso extensivo de atuação de voz e cutscenes. Vale ressaltar que Sackboy: Uma Grande Aventura é belissimamente dublado e legendado em português, um nível de atenção ao mercado brasileiro que a Sony faz como ninguém e capricha em todos os sentidos.



Tendo sido lançado originalmente para os consoles da Sony, Sackboy: Uma Grande Aventura foi um dos títulos escolhidos pela empresa para ir ao PC, tornando-se multiplataforma. Ainda não é claro que critérios têm sido usados para selecionar os títulos a serem portados, mas que bom que estão vindo jogos bem variados.



Infelizmente, assim como em outros jogos portados, o processo não veio sem falhas. Alguns problemas pequenos de performance fazem com que o jogo passe por engasgos eventuais, típico de quando há carregamento de shaders. Outro ponto um pouco incômodo é que existem fases que só podem ser jogadas em caráter de multiplayer sendo impossível completar o game sozinho. O jogo todo pode ser jogado com até 3 amigos, mas nessas fases específicas é realmente obrigatória a presença de mais gente jogando, o que pode ser frustrante para jogadores solitários que valorizam um bom single-player.



Mais que qualquer coisa, Sackboy: Uma Grande Aventura é um jogo com o padrão Sony de qualidade. Os gráficos exibem efeitos de iluminação e texturas de altíssima qualidade e a trilha sonora é simplesmente maravilhosa. São belíssimas composições originais e também há a presença de remixes especiais de músicas licenciadas, trazendo uma camada especial de diversão.



Você pode encontrar Sackboy: Uma Grande Aventura no PS4, no PS5 e agora também no PC (Steam e Epic Games Store). Mesmo tendo sido lançado em 2020 nos consoles, a versão de PC ainda oferece uma experiência de encher os olhos, ouvidos e também o coração, que vai ficar quentinho com a fofura e o carisma do boneco do paninho.



Esse texto foi escrito em conjunto por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



