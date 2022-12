Review: Pokémon Scarlet / Violet

A franquia Pokémon é sinônimo de sucesso e diversão independente do produto relativo à franquia. Porém, no ano em que Ash Ketchum, protagonista do anime homônimo, consagra-se campeão mundial, a 9ª geração de jogos dos monstros de bolso, acabou deixando a desejar.



Pokémon Scarlet and Pokémon Violet são os mais recentes títulos da franquia lançados diretamente para o Nintendo Switch. A expectativa pelos jogos era alta, não só por causa da espera de três anos desde o último conjunto de títulos da série oficial, mas também devido ao sucesso que Pokémon Legends: Arceus fez ao ser lançado em janeiro, repaginando completamente a jogabilidade e história da franquia. Entretanto, a impressão que dá é que Legends: Arceus se manteve como o maior ponto de inovação da franquia este ano.



Ao iniciar a sua jornada em Scarlet ou Violet, o jogador já é apresentado a uma tela com pouquíssimas opções para a customização de seu avatar virtual. O game se passa na região de Paldea cuja inspiração veio dos países europeus Espanha e Portugal. Como aluno da escola Naranja, (da versão Scarlet) ou Uva (va versão Violet), nossa primeira tarefa é ir até a escola para darmos início a nossa jornada, mas não antes de escolher um dos três novos pokémons iniciais, sendo eles Quaxly, Fuecoco e Spirigatito.



Após a escolha do seu inicial, podemos explorar um pouco da escola e até assistir aulas que contam um pouco sobre a história de Paldea, o que ajuda a entender mais o enredo do game e os pokémons típicos da nova região, além de conhecer personagens que vamos encontrar durante o desenrolar do enredo do jogo. A total e completa falta de som para dar voz aos personagens em algumas cenas torna a imersão bem vazia, algo que acaba sendo um pouco frustrante levando em consideração que é um jogo lançado para o console principal da Nintendo sem a limitação de poder de processamento e espaço dos títulos anteriores, que eram exclusivo dos portáteis da marca.



O sistema de combate permanece bem parecido com o das edições anteriores. Entre as batalhas, quando é necessário recuperar a saúde dos bichinhos virtuais ou Pokecenter se mantêm presentes, deixando, nesta edição de serem um prédio onde o jogador tinha que entrar, estando agora está mais dinâmico e se assemelhando a um posto de gasolina.



Os duelos contra líderes de ginásio - os tradicionais chefões do jogo - ainda contam com a mesma dinâmica de sempre. No entanto, agora, para desafiar o líder da região deve-se cumprir uma espécie de teste preliminar para saber se o treinador é digno do enfrentamento.



Além dos líderes, ainda temos missões secundárias que vão de derrotar os cinco membros do Team Star, grupo de alunos delinquentes, sendo o confronto contra esses membros o momento onde o jogador é desafiado a colocar todas as suas habilidades como treinador a prova já que o nível das batalhas é um pouco mais elevado do que as demais, e enfrentar os pokémons titânicos, com tamanhos e aparências que variam de acordo com a versão que se está jogando.



Ainda sobre as batalhas, a adição da forma Terastallizes consegue dar uma revigorada no combate que é extremamente simples. Ao utilizar uma ‘tera orb’ que pode ser encontrada ao explorar as demais localidades do mapa, o jogador pode usá-la durante a batalha para modificar o tipo do seu Pokémon, dando uma vantagem durante a luta. Existem 18 tipos de formas ‘Tera’ para o jogador combinar com a sua equipe durante batalhas de ginásios ou raids.



Embora o game tenha um mundo aberto, que é liberado logo após pouco mais de 3 horas de gameplay, o mesmo acaba tornando-se um pouco vazio se comparado a outros jogos da própria Nintendo.

Diferentemente de Legend of Arceus, encontramos cada tipo de Pokémon em uma determinada região do mapa, mas não temos a preocupação de agachar para evitar que um Pokémon selvagem nos veja e tente nos nocautear, aqui caso ele encoste no avatar, uma clássica luta em turnos irá começar.



Concluindo, Pokémon Scarlet and Violet avança em relação aos seus antecessores, mas acaba pecando ao não deixar a zona de conforto da série e se aventurar com mecânicas mais variadas e uma direção de arte que converse melhor com o incrível mundo repleto de aventuras que é o ponto mais forte da série.



Esse texto foi escrito em conjunto por André Mesquita e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



